Aperçu de l’UFC Fight Night: «Wonderboy» et Geoff Neal terminent l’année de compétition de l’UFC

Une année mouvementée touche à sa fin pour l’UFC. La pandémie mondiale de corona qui fait rage dans le monde a laissé tomber de nombreux événements du leader du marché et a causé des problèmes financiers et logistiques. L’organisation a commencé la seconde moitié de l’année d’autant plus motivée et a à peine laissé passer un week-end sans fournir aux fans des combats. L’UFC termine maintenant l’année de compétition 2020 avec une soirée de combat. Comme il sied à la réputation, certains couples ont été mis en place qui valent vraiment le détour. L’événement est dirigé par Stephen «Wonderboy» Thompson, qui doit faire face au très estimé Geoff Neal. Avant cela, Jose Aldo, Marlon Moraes, Michel Pereira et Anthony Pettis montent dans l’Octogone.

Le pré-programme et le programme principal de l’UFC Vegas 17 seront diffusés sur l’UFC Fight Pass, disponible à partir de 9,99 euros par mois sur ufc.tv. Le programme principal est également basé sur DAZN montré. Un abonnement y coûte 11,99 euros par mois avec possibilité de résiliation mensuelle, soit 119 euros par an. Le premier mois est gratuit. Il n’y a pas de frais supplémentaires pour les événements UFC.

Voici les heures de début:

Pré-programme (ufc.tv): samedi 19 décembre, 22h00

Programme principal (ufc.tv/DAZN): dimanche 20 décembre, 01h00

Le Main Event: Stephen Thompson vs. Geoff Neal

Geoff Neal (13-2) est sur le point d’avoir le plus gros combat de sa carrière. Le joueur de 30 ans fait partie de l’UFC depuis 2017 et a remporté cinq victoires en autant de combats pendant cette période. Il a démontré ses compétences polyvalentes, mais surtout sa puissance de KO. Plus récemment, il a donné un coup de pied à Mike Perry sur le tapis à la tête. Ses autres victimes sont Niko Price et Frank Camacho.

Jusqu’à présent, Neal a été l’un des combattants sous-estimés de la liste de l’UFC, mais cela pourrait changer le 20 décembre. Ce jour-là, il se réunit à l’UFC Apex Stephen Thompson (15-4-1). Le joueur de 37 ans est l’un des meilleurs au monde depuis plusieurs années et a défié le champion du monde de l’époque Tyron Woodley à deux reprises pour son titre. Plus récemment, « Wonderboy » s’est remis d’une défaite à élimination directe contre Anthony Pettis avec une victoire dominante sur Vicente Luque. Maintenant, il veut lancer une dernière attaque sur le titre.

Le programme ultérieur

Combats dans le combat co-principal de la soirée José Aldo (28-7) pour son avenir à l’UFC. Le champion du monde poids plume de longue date traverse actuellement la phase la plus faible de sa carrière, perdant chacun de ses trois derniers combats. Bien qu’il n’ait affronté que les meilleurs du monde et leur ait donné des combats difficiles, cela ne se reflète pas dans son bilan. Après son combat pour le titre contre Petr Yan, il entre maintenant Marlon Vera (16-6-1) a placé un combattant moins bien noté devant lui. Le joueur de 28 ans s’est fait un nom avec une victoire sur Sean O’Malley, mais si Aldo veut attaquer à nouveau au sommet, une victoire claire contre l’Équatorien doit être remportée.

Probablement le combat le plus spectaculaire de la soirée a lieu dans la division poids welter. Michel Pereira (24-11 (2)) était l’un des combattants MMA les plus divertissants au monde avant même ses débuts à l’UFC et a plus que respecté cette réputation lors de ses quatre combats avec le leader du marché. Son adversaire Khaos Williams (11-1) n’a eu que deux combats à l’UFC, mais a fait deux KO en moins de 30 secondes et est considéré comme l’un des plus grands talents de la catégorie de poids.

Veut auparavant Marlon Moraes (23-7-1) se remettent de sa défaite à élimination directe contre Cory Sandhagen. Le Brésilien comprend Police de Rob (17-4), qui a remporté pour la dernière fois deux combats consécutifs. Les anciens joueurs de football lancent le programme principal Greg Hardy (7-2 (1)), basé sur l’expérience Marcin Tybura (20-6) coups. De plus, il y a une bagarre entre l’ancien champion du monde dans le programme préliminaire Anthony Pettis (23-10) et Alex Morono (18-6 (1)).

Le programme complet en un coup d’œil:

UFC Vegas 17e

19 décembre 2020

UFC Apex, Las Vegas, États-Unis

Programme principal (Dazn / ufc.tv)

Stephen Thompson c. Geoff Neal

Jose Aldo c. Marlon Vera

Michel Pereira c. Khaos Williams

Marlon Moraes c. Police de Rob

Gillian Robertson c. Taila Santos

Marcin Tybura c. Greg Hardy

Programme de soutien (ufc.tv)

Anthony Pettis contre Alex Morono

Sijara Eubanks contre Pannie Kianzad

Dalcha Lungiambula contre Karl Roberson

Deron Winn c. Antonio Arroyo

Tafon Nchukwi contre Jamie Pickett

Cody Durden c. Jimmy Flick

Christos Giagos contre Carlton Minus

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂