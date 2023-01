Aperçu de l’héritage de Poudlard : le rêve d’un fan d’Harry Potter ?

Depuis l’annonce initiale, n’attendez pas Harry Potter-Les fans attendent avec impatience la sortie de L’héritage de Poudlard. Qu’est-ce que ça fait de pouvoir explorer librement le monde magique, en utilisant des balais et sur le dos bêtes magiques se déplacer ou bien le chemin de côte sombre frapper?

Avec l’officiel Sortie le 10 février 2023 ces questions et bien d’autres trouveront enfin une réponse. Dans le cadre d’un Aperçu des événements nous étions déjà autorisés à en avoir un première impression du jeu et saisissez le contrôleur – ou la baguette magique.

L’héritage de Poudlard peut-il être à la hauteur de nos attentes ? et les fans de JK Rowlings Monde magique enchanter dans le sens le plus vrai?

Dans l’atmosphère magique de Suite! théâtres sur le marché de gros de Hambourg, nous nous sommes complètement immergés dans les royaumes fantastiques des sorcières et des sorciers et avons créé le nôtre propre personnage de jeua exploré une (vraiment !) petite partie du parc du château et nous a donné un aperçu saisissant Duel avec des braconniers et des gobelins.

L’héritage de Poudlard : l’aventure commence !

« Hogwarts Legacy » est connu pour être basé sur les romans « Harry Potter » de JK Rowling et est donc fort ancré dans l’univers. Dans le jeu, cependant, nous vivons une histoire précédemment non mentionnée. Quelle histoire nous attend ?

Au milieu de l’année scolaire en cours, nous allons à Poudlard et nous avons un grand mystère du monde magique découvrir. Ce faisant, notre talent mystérieux comme particulièrement utile, mais qui doit d’abord être libéré.

Mais avant de pouvoir commencer notre aventure, prenons-la éditeur de personnage un examen un peu plus minutieux. Ici s’offrent suffisamment d’options de personnalisationpour nous téléporter à l’école de sorcellerie et de sorcellerie.

Il existe d’innombrables façons de créer votre propre personnage. ©Warner Bros./ Logiciel d’avalanche

Le matériel d’image correspondant nous a été fourni par Warner Bros. mise à disposition. Pendant l’événement de prévisualisation, nous avons été autorisés à montrer notre gameplay – en passant, sur le Playstation 5 – enregistrer. les Création de notre propre personnage de jeu cependant, a été exclu.

Il y a une aventure derrière chaque porte

Enfin à Poudlard ! C’est une sensation indescriptible de se tenir devant le château pour la première fois. La taille réelle ne peut être devinée qu’au début. Seulement sur un Vol découverte avec le balailes dimensions du impressionnante école de magie.

L’espace extérieur nous a déjà énormément impressionnés. Ce que nous cependant derrière les immenses portails en bois attendu, peut difficilement être mis en mots – du moins pour un Potterhead. On accède à la cour par la cour intérieure hall principalau centre de laquelle un fontaine enchantée des stands.

Dirigez-vous d’ici plusieurs escaliers dans des directions différentes, ce qui montre une fois de plus que Poudlard ressentait chaque famille magique L’Angleterre peut accueillir – y compris tous les parents éloignés.

Bien sûr, c’est aussi vers le haut beaucoup d’espace, afin que vos adversaires en duel qui sont sous le sort de lévitation ne se cognent pas la tête. Vous pouvez certainement gonfler votre tante non désirée et flotter jusqu’au plafond peux partir!

Incidemment, à partir d’ici, nous pouvons également accéder au une bibliothèquequi est situé dans la partie ouest du hall principal et fait battre plus vite le cœur de chaque rat de bibliothèque. Sur deux étages distribué, vous trouverez sûrement le bon ouvrage de référence pour chaque sujet. Mais ne vous laissez pas dans le Département interdit attraper!

La bibliothèque de Poudlard est vraiment impressionnante. ©Warner Bros./ Logiciel d’avalanche

Au fond de la salle principale se trouvent les serres. Bien sûr, ceux-ci sont aussi un peu plus gros que ceux que nous connaissons dans le monde moldu. Partout il est vert et fleuri, des arbres d’un mètre de haut pousser tout droit du sol en pierre et lianes se dirigent vers la verrière.

Ce n’est pas un secret que c’est à Poudlard Beaucoup de passages secrets sont. Malheureusement, nous n’en avons qu’un en jouant Fragment des vieux murs à voir et j’ai hâte de tout voir de près pour la sortie. Il y en a peut-être même un réalisation pour tous les passages secrets découverts – qui sait ?

L’immense monde du jeu « Hogwarts Legacy » attend avec beaucoup Quêtes secondaires et activités récréatives sur toi. Ce ne sont pas seulement amusants, mais testent vos compétences en même temps. Dans la cour du château, nous rencontrons les – subtilement arrogants – Léandre Prewettqui nous a fait un Accio Duel défis.

À ce stade, vous devez gagner un duel accio. ©Warner Bros./ Logiciel d’avalanche

futilités: Le nom « Prewett » peut vous sembler familier. Parce que c’est celui-là Nom de jeune fille de Molly Weasley. La grand-tante de Ron, Muriel, est également une Prewett. De plus, le nom apparaît dans l’arbre généalogique de Famille noire au.

Il y en a aussi quelques-uns dans le jeu énigmes délicates, qui vous mettra au défi correctement. Par exemple ce crocheter les serrures. Mais n’imaginez pas que c’est si simple ! Un simple « Alohomora » ne suffira pas ici.

Le système de combat : plus qu’un « agitateur inutile de baguettes »

Que système de combat est dans l’héritage de Poudlard intuitif et stimulant simultanément. Les sorts peuvent être combinés en duel. Vous devriez également profiter de cette capacité. Simplement Tirer tout de suite n’est guère efficace.

Vous êtes rarement seul dans le jeu. Sorcières et sorciers alliés être à vos côtés et vous donner un coup de main. Parfois, vous pouvez même choisir si vous voulez vous battre en duel accepter de l’aide ou vous préférez vaincre vos adversaires à vous seul.

Lorsque nous y avons joué, nous avons appris de première main que le Combats d’entraînement dans un club de duel devrait certainement remarquer. Au cours du jeu, vous pouvez vous attendre des adversaires puissants, qu’il vaut mieux ne pas sous-estimer ! La pratique est définitivement payante ici.

Le combat dans Hogwarts Legacy ne doit pas être sous-estimé. ©Warner Bros./ Logiciel d’avalanche

Parce que nous avons été envoyés en mission pour être derrière ça sombre secret des braconniers réduire les coûts créatures magiques qui veulent gagner l’un ou l’autre galion. Quand il s’agit d’argent, les gobelins ne sont généralement pas loin non plus. Voici notre magie mis à rude épreuve!

La quête nous a fait une impression très positive. Du collecte de preuves dans la zone d’étude jusqu’à Duel bourré d’action l’histoire et les contrôles ont réussi à nous convaincre complètement. Tout s’est bien déroulé et les dialogues n’ont pas été inutilement prolongés. C’est ainsi que nous nous présentons gameplay équilibré Avant.

Accio balai ! Comment voyager de manière appropriée en tant que sorcières et sorciers ?

Dans le monde ouvert, il y a toutes sortes de choses à découvrir. Cela vaut vraiment la peine de parcourir la région avec un œil attentif. Pour te donner une première rugueuse pour avoir un aperçuswingue de ton mieux sur ton balai.

Le contrôle de la balayeuse mal utilisée nécessite un petite période d’adaptation. Mais une fois que vous avez compris, c’est incroyablement amusant d’explorer le monde du jeu depuis les airs et de faire votre tour au-dessus du terres et villes voisines tourner.

Seul le vol en balai est un expérience indescriptible. Comment doit-il se sentir, sur le dos d’un Hippogriffes ou Sombrals balade?

©Warner Bros./ Logiciel d’avalanche

Pas aussi spectaculaire, mais toujours efficace Voyage via le réseau de cheminette. Il y en a pas mal dans le monde sorcier points de déplacement rapideque vous pouvez activer. C’est le moyen le plus rapide d’aller de A à B. Mais rappelez-vous toujours : Parle clairement!

Incidemment, les points de déplacement rapide du réseau de cheminette ornent tous un buste de Ignatia Wildsmith – l’inventeur de la poudre de cheminette. De temps en temps, cela laisse aussi un gentil dicton tomber et adoucir votre quotidien scolaire.

À ce stade, nous voulons ceux jolis détails du jeu ne doit pas passer inaperçu. Les tapis ne reposent pas proprement sur le sol, mais se plient. Aussi, le monde du jeu plein d’objets magiques, avec lequel vous pouvez même parfois interagir. Combien nous comptons sur le soin des animaux heureux, nous avons à peine besoin de mentionner!

Conclusion : Hogwarts Legacy peut-il marquer des points auprès des fans de Harry Potter ?

Avec un jeu aussi attendu que « Hogwarts Legacy », ils sont Les attentes sont bien sûr extrêmement élevées et les idées des fans de « Harry Potter » sont certainement différentes à certains endroits.

« Hogwarts Legacy » fait un sur nous très bonne première impression. Nous étions donc principalement à travers un mécanique de jeu intuitive surpris. L’histoire principale et les quêtes secondaires en promettent une voyage passionnant dans le monde des sorcières et des sorciers.

Juste ça système de combat a causé une légère fonte grise dans la racine des cheveux. Mais c’est seulement parce que nous ne jouons que lorsque nous jouons entraine toi un peu pouvait.

Avec « Hogwarts Legacy » Avalanche, Portkey Games et Warner Bros. en ont un monde fantastique créé en soi chaque tête de potier à la maison ressentira. La multitude d’activités (extra)scolaires beaucoup d’heures aux consoles et aux PC.

Cependant, le tout a une petite pointe d’amertume : car bien que « Hogwarts Legacy » soit connu sous le nom de expérience solo est créé, nous aimerions être avec des amis au sein d’un mode en ligne traîner sur le terrain du château et peut-être même partez à l’aventure ensemble.

Déjà au moment de la première prise en main, il y avait tellement de choses à découvrir et à expérimenter que nous ne savions même pas par où commencer. Le jeu sera en sécurité bien d’autres surprises avoir prêt. Il a beaucoup de potentiel et les responsables feraient bien de l’exploiter au maximum.