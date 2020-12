Aperçu de la première saison de Cobra Kai

Il retombées de ‘Karate Kid’, «Cobra Kai», a annoncé qu’il avancerait la première de son troisième saison dans Netflix une semaine plus tôt que prévu.

La suite populaire du Années 80 a commencé comme une série originale pour YouTube Premium, cependant, il a été acquis par Netflix après seulement deux saisons. Maintenant votre troisième saison sera le premier produit sous les droits de Netflix et tout semble indiquer qu’il se prépare à être l’une des grandes premières de l’année prochaine.







Après avoir annoncé précédemment que la nouvelle saison de «Cobra Kai» viendrait à Netflix il 8 janvier, La société de diffusion a rendu officiel que la première sera avancée d’une semaine, étant disponible à partir de 1er janvier à la surprise de tous les fans.

«Cobra Kai» a ramené des personnages emblématiques du film original, tels que Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, joué par Ralph Macchio et William Zabka respectivement et maintenant, promet de plonger plus profondément dans le passé du M. Miyagi.