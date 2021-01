Aperçu de la Premier League: De Chelsea de Tuchel à un affrontement dans la capitale pour le Liverpool de Klopp, voici 5 des matchs clés de ce week-end

Le conseil d’administration de Chelsea anticipera une première victoire pour Thomas Tuchel ce week-end, mais des adversaires en pleine forme pourraient lui donner le blues ce week-end. Voici pourquoi son attente pourrait être prolongée, plus quatre autres affrontements clés à surveiller.

Alors que toutes les équipes, à l’exception de quelques équipes, atteignent au moins la moitié de leur saison de Premier League en milieu de semaine, les espoirs du top sept savent qu’il y a un temps perdu pour rattraper les dirigeants de Manchester City, qui en ont déjà point et un match en main sur leurs rivaux les plus proches.

City, Chelsea et Leicester commenceront comme de grands favoris en tant qu’hôtes d’équipes bien en dessous d’eux dans le tableau, avec le triomphe de Sheffield United à Manchester United et la série de victoires inattendues de Burnley fournissant des récits de mise en garde pour les fans en présumant que trois points sont à eux …

Manchester City v Sheffield United, samedi

Sheffield United peut-il fournir un autre bouleversement sismique? Leur courte victoire à domicile contre Newcastle en chute libre a remporté leur première victoire de toute la saison plus tôt ce mois-ci, et le cadavre des retardataires de la division tremblait clairement alors qu’ils sonnaient le glas du titre de Manchester United avec une routine déconcertante. -en vue de gagner à Old Trafford mercredi.

« Cela rend les choses plus faciles, n’est-ce pas, c’est tout, alors c’est une victoire à l’extérieur. » 😂Un Chris Wilder jovial sur notre match contre Man City ce week-end. pic.twitter.com/94iQXlyBze – Sheffield United (@SheffieldUnited) 29 janvier 2021

Gloussant à côté de la capacité de catastrophe de leurs adversaires, ce choc a démontré que les Blades pouvaient prospérer sous le manque de pression auquel ils étaient confrontés, après avoir passé une grande partie des deux derniers mois à avoir l’air résignés à la relégation dans ce qui semble encore incroyablement difficile pour survivre. .

Leurs victimes avaient été invaincues en 12 matches de championnat, et City est dans une forme tout aussi impérieuse: ils ont remporté leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues et, avec cet écart déjà établi sur les équipes en dessous d’eux, beaucoup sont poussés à passer en mode machine et fuyez avec le titre.

Tout ce qui reste, alors, est que l’inévitable complaisance entre en jeu inconsciemment alors qu’être au top de sa forme importe moins, offrant aux visiteurs qui ont terminé neuvième à juste titre la saison dernière la chance d’obtenir leur deuxième résultat sensationnel en trois jours. La ville a tout à perdre ici.

Je n’aurais jamais dû perdre contre Sheffield United et évidemment, la ville est la favorite pour remporter la ligue, mais les prochains 4-5 matchs pourraient être énormes et pourraient même voir West Ham ou Everton en tête. Saison folle, tout peut encore arriver un long chemin à parcourir. UTFR – Brunodinho 🇵🇹 (@ unitedjames7) 28 janvier 2021

Arsenal v Manchester United, samedi

Ayant spectaculairement manqué leur chance de reprendre la première place, United devra probablement retrouver quelque chose qui se rapproche de son meilleur lorsqu’il se rendra chez l’ancien rival du titre Arsenal dans une suite loin d’être idéale à cette secousse malvenue d’une défaite. Les Gunners sont en excellente forme de championnat depuis qu’une défaite à Everton à la mi-décembre a augmenté leurs chances d’être entraînés dans une bataille de relégation improbable, remportant cinq fois sur une série de six matches sans défaite qui a commencé par une victoire confortable sur Chelsea aux Emirats. Stade.

Bien qu’il n’ait pas de tireur d’élite clé Pierre-Emerick Aubameyang, qui s’occupe de la maladie de sa mère, Arsenal semble accélérer le long des rails en neuvième et a gagné à United en novembre. La nouvelle recrue Martin Odegaard pourrait faire ses débuts à Arsenal au milieu de terrain contre des visiteurs qui n’ont pas encore perdu lors de leurs voyages cette saison, remportant huit de leurs dix voyages.

En fait, United peut surpasser son record de matches invaincus à l’extérieur dans l’élite en obtenant au moins un point pour la 18e fois consécutive, mais Arsenal les a battus ici lors des deux dernières occasions de la ligue, avec Mikel Arteta leur premier entraîneur de l’histoire. pour remporter ses trois premiers matchs de championnat contre United.

Chelsea v Burnley, dimanche

Tout optimisme que Tuchel pourrait à juste titre ressentir face à l’équipe qui a marqué le moins de buts en Premier League doit être soigneusement tempéré à la lumière de la forme dangereuse de Burnley. Après des victoires impressionnantes sur Liverpool et Aston Villa dans le cadre d’une série de trois victoires, les Clarets semblent beaucoup plus menaçants que les loups laborieux, contre lesquels Chelsea a fait match nul 0-0 dans un début décevant du règne brusquement lancé de Tuchel mercredi.

L’équipe médiatique malchanceuse du club a été raillée pour avoir célébré le nombre stratosphérique de passes que l’équipe a réussi à ne pas marquer, et l’analyse la plus superficielle sur Burnley physique fiable aura fourni au tacticien Tuchel de nombreuses preuves que des nombres impressionnants de possession sont peu probables. garantir sa première victoire.

Burnley a battu Liverpool lors de son dernier match à l’extérieur avec 28,2% de possession de balle avec quatre tirs cadrés, seulement deux de moins que les champions actuels.[via @ChelseaFC] – Parlez Chelsea (@talkchelsea) 29 janvier 2021

Comme ils l’ont encore prouvé lors de leur première victoire à Anfield pendant 46 ans, Burnley est extrêmement à l’aise en tant qu’outsider – Sean Dyche a également guidé son équipe vers une victoire chez les champions en titre lorsqu’ils ont gagné à Stamford Bridge en 2017. Ils sont libres de tout semblant de le niveau d’attentes sous lequel Chelsea semble travailler à plusieurs reprises, assis confortablement à l’écart de la zone de danger. Peut-être que leur seul défi réaliste consiste à obtenir une position finale respectable.

Leicester v Leeds, dimanche

Leicester, troisième, est la seule équipe autre que United à pouvoir dépasser City ce week-end, et sont les seuls rivaux de la série invaincue actuelle des leaders, disputant sept matchs sans défaite en Premier League dans le cadre d’une séquence de neuf matchs en tout. compétitions. Ces chiffres encourageants doivent beaucoup à l’attaquant rusé Jamie Vardy, de sorte que l’absence de leur meilleur buteur de 13 buts, qui se remet d’une opération d’une hernie, laisse un point d’interrogation considérable sur leurs chances de poursuivre leur belle course contre des adversaires imprévisibles.

Leeds énergique n’a pas encore retrouvé la forme qui les a menés dans la moitié supérieure du tableau à la fin de l’année dernière, perdant trois de leurs quatre matches en 2021 sans marquer de but, y compris une défaite lamentable 3-0 au quatrième rang Crawley. et un revers à domicile sans inspiration 1-0 contre le modeste Brighton. Une première victoire bienvenue en quatre semaines a semblé rassurante plutôt que rajeunissante pour une équipe de Newcastle qui avait terminé 10 sans victoire auparavant.

Leicester dépendra probablement de Harvey Barnes, de plus en plus impressionnant, l’ailier de 23 ans qui a marqué trois fois et inscrit deux autres buts lors de ses six dernières apparitions en championnat. Avec des matchs bienveillants à suivre, les hôtes voudront plus que le point qu’ils ont gagné à Everton.

West Ham v Liverpool, dimanche

Un voyage à West Ham s’annonce plus délicat que la visite de Tottenham jeudi pour Liverpool. Les champions ont arrêté une chute presque inouïe de cinq matches de championnat sans victoire en éliminant les Spurs dans une victoire 3-1 qui a laissé les espoirs de titre des visiteurs beaucoup plus faibles, mais l’équipe épuisée de Jurgen Klopp a été loin d’être convaincante. ces dernières semaines, n’ayant pas réussi à marquer en quatre matches de championnat sur cinq depuis leur victoire 7-0 à Crystal Palace en décembre.

482 – Le but de Roberto Firmino était le premier de Liverpool en Premier League depuis décembre (Mane vs West Brom), mettant fin à la série des Reds de 482 minutes et 93 tirs sans marquer dans la compétition. Allégé. #TOTLIVpic.twitter.com/ArjzwrNqs9 – OptaJoe (@OptaJoe) 28 janvier 2021

Les Hammers ont remporté six victoires consécutives dans toutes les compétitions dans le cadre d’une série de huit matches sans défaite, bien qu’ils n’aient pas encore affronté des adversaires dans la moitié supérieure cette année et ont perdu 3-0 contre Chelsea la dernière fois qu’ils l’ont fait. Les points perdus placeraient potentiellement les deux camps à une distance décourageante derrière City au sommet, et tous deux savent que rester à distance de balançoire les préparerait bien pour leurs rencontres avec les avant-coureurs le mois prochain.

Les présages sont encourageants et déterminés dans les vestiaires: Liverpool est invaincu au London Stadium, gagnant trois fois, tandis que West Ham n’a pas battu les Reds lors de leurs neuf dernières tentatives, perdant sept d’entre eux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂