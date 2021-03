Aperçu de «  For All Mankind  »: Tracy Stevens fait un autre petit pas sur la lune dans «  The Weight  »

CRITERION COLLECTION For All Mankind - The Criterion Collection

For All Mankind retrace l'histoire des missions "Apollo". Au lieu de se concentrer seulement sur les faits, Al Reinert a cherché à évoquer les aspects humains de cette extraordinaire odyssée. Racontée par les astronautes eux-mêmes, ils se souviennent et commentent les images, qu'ils ont eu le privilège de