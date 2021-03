Aperçu de «  For All Mankind  »: regardez les astronautes tester des armes à feu sur la lune dans «  Best-Laid Plans  »

Qu’est-ce qui peut mal se passer quand quelqu’un tire une arme sur la lune? Il semble que nous le saurons dans l’épisode de cette semaine de « Pour toute l’humanité »diffusé vendredi 26 mars sur Apple TV +.

Un clip exclusif du épisode sur YouTube montre divers astronautes de la NASA sur la lune en train de s’entraîner à la cible avec de nouveaux fusils spatiaux M16, peints en blanc parce que le soleil y est si intense que le noir traditionnel pourrait fondre à travers le gant d’un astronaute (comme nous l’avons appris dans l’épisode de la semaine dernière « The Weight » ).

Le premier coup ne se déroule pas comme prévu, ce qui est pénible car dans ce histoire spatiale alternative , les Américains s’arment au milieu d’un différend plus large sur les droits lunaires entre les États-Unis et l’Union soviétique. Non seulement il manque la cible, mais il manque complètement la cible.

Vidéo: Faites une visite guidée par les astronautes de la base lunaire « For All Mankind »

Plusieurs astronautes en combinaison spatiale tournent autour de la cible, se demandant où la balle est allée, lorsque l’astronaute vétéran Tracy Stevens (joué par Sarah Jones) prend la parole.

«Cela pourrait être en orbite», suggère-t-elle.

Les astronautes perplexes la regardent.

«Personne n’a jamais tiré avec une carabine ici auparavant, donc pour autant que nous sachions, cette balle pourrait faire le tour de la lune pour revenir tout de suite dans un court laps de temps», poursuit-elle; bien sûr, la lune n’a pas non plus d’atmosphère substantielle pour ralentir une balle. Elle s’adresse ensuite à l’astronaute qui a tiré le coup. « Vance, juste pour être en sécurité, je ne serais pas au même endroit si j’étais toi. »

