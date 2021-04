Aperçu de «  For All Mankind  »: les tensions familiales éclatent dans l’avant-dernier épisode de la saison 2 «  Triage  »

Les tensions familiales se manifestent dans l’avant-dernier épisode de la saison 2 de la série télévisée spatiale « For All Mankind », diffusée vendredi 16 avril sur Apple TV + .

UNE aperçu YouTube clip de l’Apple TV + montre que la famille Baldwin traverse un moment difficile après que l’astronaute de la NASA Edward Baldwin (Joel Kinnaman) ait été appelé tôt dans l’espace pour piloter la navette fictive Pathfinder de la NASA pour une mission avec participation militaire. (Le spectacle joue sur l’histoire spatiale réelle avec un certain nombre d’éléments fictifs.)

« C’est tellement génial. Pourquoi l’ont-ils déplacé? » La fille adolescente de Baldwin, Kelly (Cynthy Wu), demande quand il annonce la nouvelle à la famille.

«Eh bien, c’est classifié», répond Baldwin.

Vidéo: Faites une visite guidée par les astronautes de la base lunaire « For All Mankind »

Kelly demande si Pathfinder sera utilisé contre la flotte soviétique pour un conflit dans la série, auquel point sa mère, Karen (Shantel VanSenten) fait irruption.

« Kelly, il a juste dit qu’il ne pouvait pas te le dire, » claque Karen Baldwin.

Les téléspectateurs de la saison 1 de « For All Mankind » se souviendront peut-être de la famille Baldwin face à une tragédie au cours de cette saison, qui a constitué une grande partie de la toile de fond de la tension entre le couple Baldwin tout au long de la saison en cours. Alors, quand Kelly demande à son père s’il va bien, Karen se met de plus en plus en colère.

« Non, il ne peut pas te promettre ça, » dit Karen alors qu’Edward la regardait avec un air triste mais plein de ressentiment. « Il ne peut pas. Voulez-vous être dans la marine, Kelly? Cela fait partie du concert. Parfois, vous êtes déployé sans aucun avertissement, et la seule chose que vous ne pouvez jamais faire est de promettre aux gens que vous laissez derrière vous que vous » Ça va aller. Parce qu’ils vont s’accrocher à cette promesse comme si c’était une bouée de sauvetage. «

Joel Kinnaman dans le rôle de l’astronaute de la NASA Ed Baldwin dans « For All Mankind » sur Apple TV +. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation d’Apple)

Pour savoir ce qui se passe ensuite avec Pathfinder – et comment les Baldwin avancent pour cet argument – connectez-vous à l’épisode 9, « Triage », sur la plate-forme de streaming Apple TV +, qui nécessite un abonnement de 4,99 € / mois. La saison 1 et presque toute la saison 2 sont maintenant disponibles.

Nous avons une discussion sans spoiler de la saison 2 sur collectSPACE pour expliquer comment l’ère de la navette de l’émission se compare à l’histoire de l’espace réel. Plus d’informations (avec des spoilers) sont disponibles sur « Pour toute l’humanité: le podcast officiel » d’Apple Podcast. L’App Store propose également une expérience de réalité augmentée appelée «For All Mankind: Time Capsule».

Les meilleures offres Apple TV + du jour

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.