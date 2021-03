Aperçu de «  For All Mankind  »: l’astronaute gère le dysfonctionnement de la fermeture à glissière dans «  Rules of Engagement  »

« For All Mankind » montre une tournure amusante dans son dernier épisode diffusé vendredi 5 mars: une fermeture à glissière « dysfonctionnement » qui empêche le célèbre astronaute Gordo Stevens de se rendre à une réunion à l’heure.

Stevens (joué par Michael Dorman) était l’un des astronautes de la version fictive de la mission Apollo 10 qui a failli atterrir sur la lune, mais n’a pas fini par le faire car cela ne faisait pas partie du plan de mission. (« For All Mankind », s’appuie un peu sur l’histoire spatiale réelle, mais utilise une chronologie alternative de la course spatiale dans laquelle l’Union soviétique a battu les États-Unis sur la lune lors de la saison 1.)

La saison 2 de « For All Mankind » présente une chronologie alternative des années 1980 dans laquelle les États-Unis et l’Union soviétique ont chacun des bases sur la lune. Dans l’épisode 2 la semaine dernière, Stevens s’est vu attribuer son premier vol lunaire depuis des années. Alors, naturellement, il doit regarder la pièce.

Le clip aperçu de l’épisode 3 montre Stevens essayant de revenir dans la rainure en enfilant sa combinaison de vol d’astronaute bleue, mais il a pris un peu de poids depuis qu’il l’a porté pour la dernière fois. Sur l’air de la chanson « Whip It » (Devo) de 1980, il tire et tire soigneusement la fermeture éclair à l’aide d’un miroir pour vérifier ses manœuvres, façon astronaute. Mais tout est vain lorsque la fermeture à glissière se brise entre ses mains.

Les astronautes Gordon Stevens (Steven Dorman) et Dani Poole (Krys Marshall) se préparent pour de nouvelles missions spatiales dans l’épisode «Pour toute l’humanité» «Rules of Engagement» de la saison 2. (Crédit d’image: Apple TV +)

Un Stevens chagriné se présente alors dans une salle de classe de la NASA remplie d’astronautes (ou de candidats astronautes), tous vêtus d’uniforme. Toujours dans ses civilisations, il s’assied à côté de sa collègue Danielle Poole (jouée par Krys Marshall).

«Vous n’avez pas d’uniforme, capitaine,» taquine Poole Stevens.

«J’ai eu un petit dysfonctionnement», murmure-t-il.

« Mauvais fonctionnement? » Demande Poole, puis rit quand Stevens explique ce qui s’est passé: « La fermeture éclair s’est cassée. »

C’est un moment plus léger dans un épisode 3 par ailleurs lourd de la saison 2, dans lequel la NASA envisagerait d’armer des astronautes en relation avec un différend. L’épisode, intitulé « Rules of Engagement », sortira vendredi 5 mars sur Apple TV +.

Si vous avez besoin de savoir où nous en sommes aujourd’hui, assurez-vous de consulter « For All Mankind: The Official Podcast », disponible dès maintenant sur Apple Podcasts. Une nouvelle expérience de réalité augmentée appelée « For All Mankind: Time Capsule » est également disponible sur l’App Store.

Nous avons également une discussion sans spoiler sur ce à quoi s’attendre dans la saison 2, avec un regard sur la façon dont elle se compare à l’histoire réelle de la navette spatiale des années 1980, avec la permission du partenaire de 45secondes.fr, collectSPACE.

« For All Mankind » La saison 1 et les deux premiers épisodes de la saison 2 sont disponibles sur la plateforme de streaming Apple TV +, qui nécessite un abonnement de 4,99 € / mois.

