Aperçu de «  For All Mankind  »: la physique spatiale corrige un distributeur automatique dans «  Don’t Be Cruel  »

L’étude de la physique spatiale est certainement utile lors de la lutte avec des distributeurs automatiques.

La réalisatrice fictive du NASA Johnson Space Center, Margo Madison (Wrenn Schmidt), utilise ces connaissances pour aider un jeune employé dans l’épisode de cette semaine de « Pour toute l’humanité , « diffusé le vendredi 2 avril sur Apple TV + .

Ce clip aperçu de l’Apple TV + montre Madison regardant Aleida Rosales (Coral Peña) secouer un distributeur en vain, après avoir acheté une collation pendant une séance de travail de fin de soirée.

Vidéo: Faites une visite guidée par les astronautes de la base lunaire « For All Mankind »

«Essayez un peu de pression négative», suggère Madison.

Rosales rabat le couvercle du plateau plusieurs fois et regarde le sac tomber avec succès vers sa main. «Belle astuce», dit-elle en levant le goûter dans un geste de remerciement.

Le clip comprend ensuite un spoiler pour une situation diplomatique à laquelle la NASA a été confrontée dans cette histoire alternative du programme spatial des années 1980.

Nous ne divulguerons pas ce qui se passe, sauf pour dire que Madison invite Rosales dans son bureau pour partager un verre et discuter des progrès. Rosales, qui est très junior et nouvelle dans l’agence, hésite jusqu’à ce que Madison la presse. « Allez! Avant que je change d’avis. »

Wrenn Schmidt comme Margo Madison dans l’épisode 7 de la saison 2 de «For All Mankind» «Don’t Be Cruel». (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation d’Apple)

Pour en savoir plus sur leur discussion et le dilemme diplomatique de la NASA, regardez l’épisode complet sur la plateforme de streaming Apple TV + , qui nécessite un abonnement de 4,99 € / mois. La saison 1 et la première moitié de la saison 2 sont maintenant disponibles.

Si vous avez le temps pour une plongée plus profonde, nous avons un discussion sans spoiler sur ce à quoi s’attendre dans la saison 2 sur collectSPACE . Des informations plus susceptibles de contenir des spoilers sont disponibles sur « Pour toute l’humanité: le podcast officiel , « sur les podcasts Apple. Vous pouvez également découvrir une expérience de réalité augmentée appelée » Pour toute l’humanité: Time Capsule « dans l’App Store.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.