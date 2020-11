Aperçu de Cyberpunk 2077

L’attente pour le nouveau jeu de CD Projekt RED, la société responsable du film acclamé par la critique The Witcher 3, devient éternelle et c’est qu’il a été annoncé pour la première fois avec une bande-annonce à l’E3 2012, c’est-à-dire il y a 8 ans. De plus, cette attente ne se passe pas sans heurts puisqu’elle a déjà subi deux retards qui ne font que suspecter que le jeu ne sortira peut-être pas avant 2021, même si nous avons tous nos espoirs que ce ne soit pas le cas. Les créateurs de Clé Cyberpunk 2077 Ils ont été très ambitieux avec ce nouveau projet, cependant, toutes les personnes qui ont pu tester une version bêta ou une partie du jeu que les développeurs leur ont laissée, conviennent que le jeu est totalement tout ce qu’il promet.

Commençons par l’aspect le plus frappant, la partie graphique. C’est quelque chose qui attire l’attention dès que vous voyez une bande-annonce ou un teaser du jeu. Toutes les couleurs, les lumières, les reflets, les textures, il ne semble pas qu’elles puissent être réelles, cependant, il faut garder à l’esprit que ce jeu sera mis en vente alors que la nouvelle génération est déjà en cours, avec des consoles comme la Playstation 5 ou la Xbox Series X qui, avec sa puissance et sa capacité, fait briller le Cyberpunk 2077 à tel point que cela semble impossible. Cependant, les animations de personnages et de PNJ que nous voyons en arrière-plan sont encore plus frappantes que les scénarios vus dans la bande-annonce.

Quand une personne s’approche pour nous parler, c’est totalement réaliste, rien de ces visages dont le modelage n’est pas complètement poli, ni une synchronisation de la parole et des gestes qui dans d’autres épisodes brille par son absence. Qu’ils aient réussi cela a une réponse très claire, car ils ont mis en œuvre un nouvel outil dans la technologie développée qui leur permet de modéliser le mouvement des visages sans avoir à utiliser des animateurs qui animent chacun des mouvements des personnages. Cela permet aux animateurs de se concentrer sur d’autres sections et d’offrir aux joueurs la possibilité de profiter du jeu dans leur langue maternelle, avec une synchronisation de la bouche pour chacune d’entre elles.

Nous avons déjà couvert ce qui est le plus frappant à première vue, mais qu’en est-il du jeu lui-même, cela en vaut-il la peine? Certainement oui, du moins compte tenu de ce qu’ils ont dit jusqu’à présent et en supposant qu’ils vont tout faire. Pour l’instant, nous en savons un peu plus sur l’histoire qui se déroule dans un univers futuriste de style cyberpunk dans lequel nous contrôlerons V, un mercenaire, que nous pouvons personnaliser avec l’apparence, le passé et le sexe que nous préférons. Et voici l’un des points clés de Cyberpunk 2077, la personnalisation et le choix d’une grande partie du jeu, par exemple, tous les choix que nous ferons dans le jeu auront des conséquences, bonnes ou mauvaises, dans le pur style d’un RPG .

Et nous ne parlons pas seulement de petites décisions qui au final n’auront aucun effet sur l’intrigue, il semble que nous puissions décider comment mener à bien une mission, si par exemple nous avons prévenu certains personnages que nous allions réaliser une mission, ils se joindront et nous aideront , mais si ce n’est pas le cas, vous serez laissé seul contre tout ce qui se présente à vous et vous devrez prendre ces décisions de votre plein gré. Un autre des points forts qu’il semble qu’il aura sont les modifications cybernétiques, de petites puces que nous implantons dans notre personnage (ne jamais quitter le thème cyberpunk du jeu), que nous pouvons acquérir par la contrebande ou en les achetant légalement, et celles-ci nous aideront à améliorer les fonctionnalités. de notre caractère comme la traduction des langues que nous entendons autour de nous ou la capacité de pirater plus d’appareils.

De plus, les développeurs ont exprimé à plusieurs reprises l’immensité du monde Cyberpunk, mais sans se référer au terrain en soi, mais oui, nous allons avoir de grandes zones à traverser mais ils ont indiqué que ce serait un monde plein de gens, choses à faire, d’immenses bâtiments dans lesquels ils ont également veillé à ce que nous puissions également explorer verticalement, c’est-à-dire que nous pouvons y entrer et enquêter et découvrir chacun des étages des immenses gratte-ciel que nous trouverons.

Bref, ils ne veulent pas que nous nous ennuyions et à première vue il ne semble pas que nous allions le faire car nous aurons d’innombrables choses à faire et avec l’envie que nous avons de jouer, il ne faudra pas longtemps pour le faire quand il sera enfin mis en vente.