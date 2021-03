Aperçu de Cruella de Disney, nouvelles images et date de sortie

Après ses débuts au GRAMMY Show 2021, The Walt Disney Company a publié l’aperçu suivant ainsi que trois images fixes supplémentaires de Cruella, son tout nouveau long métrage en direct.

Le film est un formidable festival Emma, ​​mettant en vedette deux des plus grands: Emma Stone et Emma Thompson, lauréates d’un Academy Award®.

Cruella décrit les débuts rebelles de l’un des méchants les plus notoires – et notoirement à la mode – des cinémas, la légendaire Cruella de Vil. Se déroulant dans les années 1970 à Londres au milieu de la révolution punk rock, le film suit une jeune grifter nommée Estella, une fille intelligente et créative déterminée à se faire un nom avec ses créations. Elle se lie d’amitié avec une paire de jeunes voleurs qui apprécient son appétit pour le mal, et ensemble, ils sont capables de se construire une vie dans les rues de Londres. Un jour, le flair d’Estella pour la mode attire l’attention de la baronne von Hellman, une légende de la mode au chic dévastateur et terriblement haute, incarnée par Emma Thompson, deux fois lauréate d’un Oscar® (Howards End, Sens et sensibilité et n’oublions pas sa performance discrète mais émouvante dans mon film préféré, L’amour, en fait). Mais leur relation déclenche un cours d’événements et de révélations qui amèneront Estella à embrasser son côté méchant et à devenir Cruella bruyante, à la mode et vengeance.

Cruella est réalisé par Craig Gillespie (Moi Tonya) et produit par Andrew Gunn (Horrible vendredi), Marc Platt (Le retour de Mary Poppins) et Kristin Burr (Christophe Robin), avec Emma Stone et Michelle Wright (Chauffeur bébé) en tant que producteurs exécutifs. La créatrice de costumes Jenny Beavan, deux fois lauréate d’un Oscar® (Mad Max: Fury Road, Une chambre avec vue) crée les costumes éblouissants et imaginatifs, qui prennent une vie propre.

Cruella sortira le vendredi 28 mai, mais en attendant, découvrez ces images de feu qui nous sont offertes par Disney: