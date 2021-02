AOC comparé à Jussie Smollett après son expérience d’émeute «  proche de la mort  » révélée comme se cachant de la POLICE au bureau à l’extérieur du Capitole

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez est comparée à l’acteur qui a organisé une attaque contre lui-même, après que son récit de craindre pour la vie pendant l’émeute du 6 janvier ait été vérifié en ligne, révélant qu’elle n’était pas dans le bâtiment du Capitole.

Le hashtag #AlexandriaOcasioSmollett a suivi mercredi, à la suite d’une vérification des faits de la diffusion en direct d’Instagram d’AOC (D-New York) deux jours auparavant par le journaliste de l’OAN Jack Posobiec. Au cours de son entretien émotionnel d’une heure et demie, Ocasio-Cortez a admis qu’elle n’était pas dans le bâtiment du Capitole pendant l’émeute pour commencer, mais a continué à affirmer qu’elle avait vécu une situation mettant sa vie en danger.

Quand Ocasio-Cortez l’a dénoncé comme «Prise manipulatrice de la droite», Posobiec a affiché une carte, avec des flèches pointant vers le Capitole ainsi que deux autres immeubles de bureaux de l’autre côté de la route. L’un d’eux est l’endroit où se trouve le bureau d’AOC et où elle a affirmé qu’elle «Je pensais que j’allais mourir» lors des événements du 6 janvier. Un autre est l’endroit où elle a fini par s’abriter dans le bureau de la représentante Katie Porter (D-Californie) après avoir quitté son bureau sur les instructions de la police du Capitole.

« Ce n’est pas du tout une vérification des faits, » Ocasio-Cortez a répondu au message de Posobiec. «Vos flèches ne sont pas exactes. Ils mentent sur l’endroit où la foule a pris d’assaut et les placent plus loin qu’ils ne l’étaient.

Elle a accusé Posobiec de ne pas avoir montré que les manifestants essayaient de « tempête » plusieurs zones, ou montrant «Tunnels» entre le Capitole et d’autres immeubles de bureaux – ce qui pour beaucoup de gens ressemblait à un déplacement des poteaux de but et n’était pas conforme à sa description originale. Son message a rapidement été évalué sur Twitter et le hashtag la comparant à Jussie Smollett a commencé à devenir tendance.

Une foule de partisans du président Donald Trump s’étaient rassemblés devant le bâtiment principal du Capitole le 6 janvier, finissant par pénétrer à l’intérieur et interrompant la session conjointe du Congrès pour certifier les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Au cours de la diffusion en direct d’Instagram lundi soir, Ocasio-Cortez a décrit comment elle s’était cachée dans la salle de bain de son bureau, situé dans le bâtiment Cannon House, et pensait qu’elle l’était. « vais mourir. »

Cependant, elle a ensuite admis que l’homme qui s’était précipité dans le bureau et qui la regardait soi-disant avec «Colère et hostilité» s’est avéré être un officier de la police du Capitole – qui sont maintenant traités par le Congrès comme des héros opposés à la « insurrection » contre «Notre démocratie».

L’officier lui a ensuite demandé, à elle et à son personnel, de se rendre dans l’immeuble de bureaux de Longworth House – celui où se trouve le bureau de Porter, et celui qu’Ocasio-Cortez affirme que certains manifestants ont ensuite tenté de prendre d’assaut. Il n’y a aucune preuve publiquement disponible que l’un des émeutiers se soit rapproché de l’endroit où se trouve Ocasio-Cortez, et la membre du Congrès Nancy Mace (R-Caroline du Nord), qui a son bureau à deux portes de celui d’AOC, a m’a dit cette «Les insurgés n’ont jamais pris d’assaut notre couloir.»

Cependant, Ocasio-Cortez a déjà cherché à repousser toute réaction en comparant la critique à une «tactique d’agresseurs», car elle a révélé qu’elle était également une «Survivant d’une agression sexuelle».

Cela semblait être une référence à une lettre de 13 républicains de la Chambre exigeant d’elle des excuses pour avoir accusé le sénateur Ted Cruz (R-Texas) et d’autres personnes qui ont contesté les résultats des élections de 2020 comme essayant de l’avoir. « Assassiné » par soi-disant «Incitant» les émeutiers. Son tweet du 28 janvier ciblant Cruz disait qu’elle était « Heureux de travailler avec presque tous les autres GOP qui n’essaient pas de me faire tuer. »

Smollett, avec qui AOC a obtenu des comparaisons, est devenu célèbre en février 2019, après avoir accusé deux partisans de Trump d’une attaque raciste et homophobe à Chicago. Il a rapidement recueilli les sympathies des médias, des militants et des démocrates tels que le sénateur de l’époque et actuel vice-président Kamala Harris. Lorsque la police a localisé les hommes qui l’auraient aspergé d’eau de Javel et lui a mis un nœud coulant autour du cou, ils se sont avérés être des immigrants nigérians qui ont déclaré que l’acteur de l’Empire les avait payés pour mettre en scène le « attaque. »

Quelle que soit la vérité sur les allégations d’agression sexuelle et de mort imminente d’AOC au Capitole, certains des critiques de la star des médias sociaux progressistes ont noté qu’elle avait réussi à détourner l’attention des problèmes avec le gouvernement et de la rébellion des petits investisseurs contre les fonds spéculatifs.

AOC a réussi à éloigner la conversation de la corruption à Wall Street et dans notre gouvernement. Mission accomplie. – Le Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 3 février 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂