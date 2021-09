Anya Taylor-Joy vivra-t-elle à nouveau en Argentine ?

A donc seulement 25 ans, a accumulé plusieurs séries et films box-office tout au long de sa carrière et s’est imposée comme l’une des actrices les plus aimées de Hollywood. C’est comme ca Anya Taylor-Joy, le protagoniste de La nuit dernière à Soho qui est arrivé cette année dirigé par Edgar Wright. C’est qu’en plus de ses grands rôles, l’artiste a réussi à sympathiser, surtout, avec le public argentin: jusqu’à ses six ans, il a vécu Buenos Aires et elle se sent comme une citoyenne de ce pays.







Il est en fait né en Miami, mais il a ensuite déménagé en Argentine avec sa mère hispano-anglaise et son père écossais-argentin. Au moment où débutait leur éducation primaire, ils décidèrent d’aller à Londres. Récemment, en conversation avec le média InStyle a révélé : «A cette époque, j’étais très en colère contre mes parents pour m’avoir éloigné des chevaux, c’est pourquoi j’ai refusé d’apprendre l’anglais”.

Et alors qu'elle était forcée de s'adapter à sa nouvelle vie, l'actrice nominée Emmy et vainqueur de Golden Globe, Il a dû passer par un processus très compliqué. « J'avais l'habitude d'insister sur le fait que je n'avais pas de maison, il n'avait aucun fondement. Je n'avais pas d'endroit pour atterrir« , a-t-il expliqué et a précisé que malgré le fait que parfois sa vie semble très intéressante, elle ne l'est peut-être pas toujours.







Protagoniste de hits comme Gambit de la dame (Netflix) ou Emma, se prépare maintenant à commencer le tournage de scènes supplémentaires en Islande pour L'homme du Nord, le prochain film de Robert Eggers. Et bien qu'il soit déjà consolidé comme l'un des actrices tendance d'Hollywood, souvenez-vous du temps où ce n'était pas comme ça : « J'ai grandi en sentant que les gens n'aimaient pas ça ou ils ne me faisaient pas confiance parce qu'ils ne pouvaient pas me classer. J'ai toujours été la fille argentine en Angleterre et aux États-Unis, j'étais la fille anglaise".

Taylor-Joy a admis : «En Argentine, c’était l’étrange mélange des deux pays. Donc je n’ai jamais vraiment appartenu”. Cependant, ses souvenirs du pays d’Amérique latine où vivent encore ses proches sont très bons. « J’ai un passeport américain et un passeport britannique. De plus, j’ai la résidence argentine, ce qui me fait très plaisir car j’aimerais y vivre à nouveau», a-t-il conclu.