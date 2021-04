Anya Taylor-Joy revient à parler de Lady’s Gambit: la deuxième saison arrive-t-elle?

Gambit de la dame a été l’un des grands succès du service de streaming Netflix dans un 2020 compliqué pour la plate-forme en raison de la pandémie de coronavirus. Les temps commencent progressivement à s’adapter et ils ont déjà commencé à programmer leurs premières de films pour les mois entre mai et août. La mini-série a attiré des millions de fans à travers le monde qui attendaient l’annonce d’une deuxième saison, mais ce n’était pas comme ça, bien que pourrait être espéré par les paroles d’Anya Taylor-Joy.

L’émission de télévision, basée sur le roman du même nom de 1983 de Walter Tevix, a reçu de nombreuses distinctions l’année dernière pour sa popularité, et Cela lui a valu sa place aux Golden Globes 2021, où elle a remporté le prix de la meilleure mini-série et son rôle principal a remporté le prix de la meilleure actrice dans une mini-série. De plus, l’interprète de Beth Harmon a reçu la même distinction aux SAG Awards.

La possibilité d’une deuxième saison semblait n’avoir aucune place dans le futur., si nous nous souvenons des paroles de William Horberg, PDG de Netflix: « La dernière séquence a semblé être une belle note pour terminer la série, donc je ne suis pas sûr que nous voulions la continuer. ». Cependant, Anya Taylor-Joy pense que cela peut arriver, selon ses déclarations lors d’une conversation avec les médias américains Elle.

Au cours de la conférence, on lui a demandé si elle exclurait de revenir, ce à quoi elle a répondu: «Ce serait ridicule de ma part de dire: » Il n’y aura jamais de deuxième saison « , puis j’ai 40 ans, et Scott dit: » Otye, que pensez-vous de cela? Voulez-vous revenir en arrière? « ». Également ajouté comment vous aimeriez que la suite soit: « J’espère que Beth commencera à faire des choses pour son propre plaisir. J’aimerais qu’elle prenne Benny et passe du temps avec lui en Russie, les deux snobs intellectuels ensemble, et j’espère qu’elle aura une phase Bowie. ».

Pour le moment, il n’y a pas d’informations officielles de Netflix, mais l’envie de son actrice principale ne manque pas pour un éventuel retour. Anya vient de quitter les États-Unis, où il tournait ses scènes pour le prochain projet sans beaucoup d’informations de la part du réalisateur David O. Russell. Il prépare également le film d’horreur Le Northman et la première de Dernière nuit à Sohopar Edgar Wright.