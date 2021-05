Anya Taylor-Joy quittera la comédie et animera

Pop! Vinyl Queens Gambit Beth Harmon Funko Pop! Vinyl

La série à succès de Netflix, Le Jeu de la Dame (Queens Gambit en VO), est arrivée à Pop In A Box. Anya Taylor-Joy y incarne Beth Harmon, une prodige des échecs ! Orpheline et maltraitée, Beth est pleine de colère et de passion, ce qui alimente ses compétences aux échecs. Cette Funko Pop! de Beth Harmon dans Queens Gambit est une figurine en vinyle d'une hauteur d'environ 5 cm et demi, emballée dans une boîte vitrine.