Anya Taylor-Joy : la "guerre psychologique" qui a souffert dans Lady’s Gambit

UNE Golden Globe et un Prix ​​de la Guilde des Screen Actors ont été les récompenses les plus importantes reçues par Anya Taylor-Joy pour sa brillante performance en tant que Beth Harmon dans la mini-série Netflix, Lady’s Gambit. Le rôle de la joueuse d’échecs a fini par la catapulter vers la gloire, mais tout n’a pas été rose pour l’actrice d’origine argentine : lors d’une réunion virtuelle avec des collègues de renom, il a révélé « guerre psychologique » qui a souffert en jouant ce rôle. Vue!

Le joueur de 25 ans a été invité à un prestigieux Table ronde organisé par The Hollywood Reporter pour partager des expériences sur sa carrière. Rien de moins que Cynthia Erivo, Gillian Anderson, Elizabeth Olsen, Mj Rodriquez Oui Sarah Paulson Ils ont complété le groupe qui a discuté de divers aspects liés à l'activité.







Au cours de la conversation, Taylor-Joy a interrompu et a posé une question à ses pairs. « Depuis que j’ai commencé, je me suis convaincu que le cinéma était une pratique très privée avec un groupe privé de personnes et que personne n’allait jamais le voir. Sur chaque projet, je dois m’asseoir environ deux mois après qu’il soit terminé et dire : les gens le verront et y auront accès quand ils le voudront. Comment travaillez-vous là-dessus ? », a consulté et raconté la douleur qu’il a ressentie après le Gambit de Dame parce que « quelque chose que j’aimais tant » ce n’était plus le sien.

Anya Taylor-Joy a évoqué la « guerre psychologique » qu’elle a subie dans Lady’s Gambit

A son tour, elle a expliqué que son personnage de Beth l’accompagnait même en dehors du tournage : « TJ’ai travaillé consécutivement sur deux projets avec un jour de congé entre les deux, alors quand j’ai filmé la série, j’étais épuisé et il n’y avait pas d’énergie pour créer une barrière avec la fiction. Et c’était potentiellement la chose la plus difficile à propos de la série, car c’était une expérience merveilleuse en tant qu’actrice de ne pas avoir à ressentir d’émotions, mais il faut aussi traverser une guerre psychologique« , a débuté.

Anya Taylor-Joy dans Lady’s Gambit (@NetflixLAT)



Dans son histoire, l’Argentine a décrit ce qu’elle a ressenti ces jours-là : « Vous vous demandez, Pourquoi est-ce que je me sens si mal le matin ? Et puis tu dis : oh ce ne sont pas mes sentiments, mais je dois me concentrer sur eux toute la journée et je dois être suffisamment conscient pour dire : vous n’êtes pas déprimé, le personnage est déprimé et à un moment donné ce sentiment vous quittera« .

D’un autre côté, il a répondu comment il a réussi à ne pas être catalogué dans un personnage après le succès qu’il a eu avec The Witch. « Juste après avoir reçu un script sur une sorcière, et je me suis dit, wow, pourquoi veux-tu me voir refaire ça ? Alors, j’ai dit à mon agent que je ne voulais plus faire de films de sorcières., a indiqué le rôle qui l’a rendue célèbre en 2016.