Anya Taylor-Joy exprime son enthousiasme à l’idée de travailler avec George Miller

L’actrice Anya Taylor-Joy a exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler sous la direction de George Miller sur le nouveau film se déroulant dans l’univers de « Mad Max » où sont racontées les origines de Furiosa, un personnage qui est apparu pour la première fois dans le célèbre « Fury Road », Ce qui a tenu le public en haleine en 2015.

Depuis la sortie de son premier opus en 1979, « Mad Max » a réussi à devenir une référence en matière d’action et d’esthétique post-apocalyptique dans la fiction contemporaine et malgré le succès que le dernier film présenté au box-office international, Miller a dû affronter un chemin difficile face au procès que son label de production a déposé contre Warner Bros ces dernières années.

Après avoir atteint un accord commun, les deux parties sont prêtes à commencer la production de « Furiosa », un film que Taylor-Joy jouera avec Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II. Alors que la production approche à grands pas, la jeune actrice n’a pu s’empêcher d’exprimer son enthousiasme pour le projet.

Dans une récente édition de « Actors on Actors » de Variety, Taylor-Joy a partagé un espace avec Josh O’Connor, sa co-vedette dans le film « Emma ». La gagnante du Golden Globe a partagé quelques mots sur la façon dont son père (qui parle espagnol tout comme elle) a fait des blagues sur le nom de son personnage, tout en partageant son enthousiasme pour le film.

Taylor-Joy note qu’elle se sent « chanceuse et privilégiée » de passer du temps avec George Miller et de grandir avec lui. « Je suis aussi très excité de faire quelque chose de physique. Me transformer physiquement en quelque chose qui me donnera étrangement beaucoup de paix. Je suis très excitée de travailler dur », a commenté l’actrice.

Malgré la grande attention qu’Anya Taylor-Joy a reçue pour sa récente participation à la série « The Queen’s Gambit », « Furiosa » sera la première production à grande échelle à laquelle elle participera depuis sa participation à « The New Mutants » et « Verre ». Tout au long de ses 50 ans de carrière, George Miller est l’un des rares cas à n’avoir qu’une seule pierre d’achoppement de la critique dans sa filmographie, raison suffisante pour que son nouveau film soit autant attendu.