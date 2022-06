Anya Taylor-Joy et Nicholas Hoult mordent plus qu’ils ne peuvent mâcher dans la bande-annonce du menu

Searchlight Pictures a publié la première bande-annonce de la prochaine comédie noire de Mark Mylod Le menu. Le film met en vedette Anya Taylor-Joy et Nicholas Hoult dans le rôle de Margot et Tyler, un jeune couple riche invité sur une île isolée pour une expérience culinaire exclusive. Le menu exquis est préparé par le célèbre chef intimidant Slowik (Ralph Fiennes), dont les applaudissements imposants font que son personnel de cuisine fait la queue plus vite que vous ne pouvez dire « oui, chef ».

« Au cours des prochaines heures, vous allez ingérer des graisses, du sel, des protéines… et parfois des écosystèmes entiers », annonce le chef Slowik dans la bande-annonce, pour le plus grand plaisir de ses riches invités ; des plats presque indiscernables en tant que « nourriture » sont présentés un par un. Hoult’s Tyler est ému aux larmes par le simple concept de « manger l’océan » (mais pas assez ému pour l’empêcher de prendre une photo de son assiette pour les réseaux sociaux). Les choses commencent à prendre une tournure terrifiante alors que Slowik avertit une Margot sceptique « tu ne devrais pas être ici ce soir ».

FILM VIDÉO DU JOUR

Alors que le teaser laisse un mystère sur les éléments exacts du menu somptueux, le synopsis officiel promet qu’il y aura « quelques surprises choquantes » parmi les offres. Mettant également en vedette Judith Light, Hong Chau et John Leguizamo, Le menu en salles le 18 novembre 2022.

Regardez la bande-annonce hallucinante et sombrement hilarante ci-dessous:

Netflix

Dans une interview avec IndieWire plus tôt cette année, Le menu Le producteur Adam McKay a déclaré à propos de la démocratie américaine: « La clé de tout cela est l’inégalité des revenus. Si nous pouvions vraiment résoudre cela, cela résoudrait également nos problèmes politiques et la crise climatique. C’est ma tribune. »

L’écrivain, producteur, réalisateur et acteur n’est pas étranger à se tenir sur cette tribune dans ses œuvres. En 2021, nominé aux Oscars Ne lève pas les yeux, qui mettait en vedette Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, un météore géant se précipitant vers la terre (dans l’indifférence de la classe supérieure) sert d’allégorie au changement climatique ; ses comédies précédentes, comme Talladega Nights : La ballade de Ricky Bobby (2006) et Présentateur (2009), abordent les problèmes sociaux de manière plus subtile.





Comme son dernier film, Le menu ne fait pas exception : la comédie noire s’attaque à la richesse générationnelle et à l’élite culinaire mondiale.

Pourtant Le menu n’arrive pas avant novembre, vous pouvez maintenant avoir un avant-goût des critiques sociétales d’Adam McKay avec Ne lève pas les yeux, en streaming sur Netflix.