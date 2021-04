Anya Taylor-Joy et la "responsabilité" être argentin

Anya Taylor-Joy fête ce vendredi 25 ans transformée en une actrice reconnue par le monde entier. La jeune femme savait comment jouer des rôles de premier plan dans le passé, mais son rôle principal en tant que Beth Harmon dans Gambit de la dame Netflix l’a propulsée vers la célébrité. Il est passé par différents endroits pour arriver au sommet, bien que son histoire soit née à Buenos Aires. L’artiste porte avec fierté de cette partie de sa vie et reconnu que c’est même une responsabilité pour elle. Vue!

L’origine argentine d’Anya Taylor-Joy

Ses parents Jennifer Marina Joy Oui Dennis Taylor ils l’ont eue à Miami en 1996, mais ont rapidement déménagé à Argentine pour les problèmes de travail. Son père est un succès banquier international d’origine argentine et écossaise, qui devint plus tard courtier professionnel de bateaux à moteur et directeur d’une société de location de jets privés. Pour affaires, la famille a quitté l’Amérique du Sud en 2002 et a déménagé à Londres.

Jusqu’à l’âge de six ans, Anya a grandi dans le quartier cher de Recoleta, à Buenos Aires. Là, il a étudié à l’école Northlands (le même que celui où la reine Máxima des Pays-Bas a assisté) et a développé une personnalité introvertie. Il s’est également transformé en un amoureux de la nature par héritage de leurs parents, qui en 1991 a acquis 160 hectares à des fins de conservation dans le delta inférieur du Paraná. En 2017, ils en ont fait une réserve naturelle officielle.

En fait, la première photo de l’actrice sur Instagram est sur ces eaux dans un bateau. « Coucher de soleil en Argentine », a écrit sur la carte postale de Buenos Aires. Ses visites dans le pays sont régulières car la plupart de sa famille vit en Argentine, bien qu’au cours des deux dernières années, il n’ait pas pu voyager en raison de la pandémie.

Depuis que son histoire est devenue connue, Taylor-Joy est devenue une représentante créole et est devenue très aimée des fans argentins. Dans une interview avec Netflix, elle a reconnu ce que cela signifiait pour elle: « L’idée que les Argentins m’aiment me fait presque pleurer parce que presque toute ma famille y vit. Je ne passe pas le temps que j’aimerais y passer, dans mon esprit j’aimerais à nouveau vivre à Buenos Aires à à un moment de ma vie..







De plus, elle a révélé que le fait d’avoir autant d’yeux sur elle en Argentine crée également une pression sur elle. « Qu’ils m’aiment de cette façon de dire » c’est notre Argentine « me rend très fier, mais c’est aussi comme si cela m’affecte beaucoup, j’en ressens la responsabilité », il prétendait.

L’actrice a également déclaré qu’elle avait manqué la nourriture argentine et qu’elle était devenue virale au cours des dernières heures pour avoir déclaré que son goût de crème glacée préféré était le dulce de leche. Les empanadas, le fromage provolone et les churros font partie de ses plats préférés de son pays d’origine.