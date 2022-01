Anya Taylor-Joy en vacances à Buenos Aires après une année réussie

in

Après un an de succès,Anya Taylor-Joie Elle est en vacances à Punta del Este et a été photographiée par le magazine ¡Hola! Avec son partenaire Malcom McRae, au milieu de la plage.

Vous pouvez tous les deux avoir l’air très heureux en ce moment. Cependant, Taylor Ce n’était pas le seul endroit qu’il a visité car il voyageait à travers Buenos Aires ces derniers jours. Selon la photo publiée par le créateur de haute couture, Laurencio Adot, l’actrice de Gambito de Dama, a pris son petit-déjeuner à ‘La Rambla’, un bar classique au coin de Posadas et Ayacucho à Recoleta, Buenos Aires.

L’actrice portait un poncho marron avec des détails rouges et était accompagnée de sweat-shirts noirs et d’une paire de lunettes de soleil. La créatrice était ravie d’avoir pu faire une photo avec elle.

A travers ses réseaux sociaux, il a noté : « Samedi. Petit déjeuner à La Rambla. J’ai rencontré la méga actrice – it girl Anya Taylor-Joie. Un jour après la sortie en raison d’une arythmie cardiaque. Hollywood à Posadas et Ayacucho. Grace a Dieu. J’ai toujours respecté et cette fois j’ai été encouragé ».

Dans un instant, les fans n’ont pas hésité à répondre à la publication du créateur avec quelques commentaires tels que : « S’il vous plaît dites-moi, comment va-t-elle ? », « Doux, féminin, chic et parle espagnol… divin, il a répondu à un des commentaires.

Qui est Anya Taylor-Joy ?

C’est une actrice et mannequin américano-britannique, d’origine argentine et espagnole. Elle est née à Miami, mais a grandi à Buenos Aires. Taylor-Joy a abandonné l’école à seize ans et a commencé sa carrière d’actrice.

Après de petites prestations télévisées, il apparaît au cinéma avec le rôle principal de Thomasin dans le film d’horreur La Sorcière (2015), qui lui vaut un Gotham Award et un Empire Award.

Son étape scolaire a commencé à l’école Northlands, à Olivos, province de Buenos Aires. Pendant un temps, il ne voulait rien savoir de la langue anglaise pour retourner en Argentine.

En 2020 il a donné vie au mutant Magik dans le film d’horreur ‘Les nouveaux mutants, produit par 20th Century Studios et distribué par Disney. Cependant, sa renommée était sur Netflix avec la série « Le Gambit de la Dame », l’une des séries qui ont créé une tendance dans 63 pays.

Au cours de 2020, il a obtenu le rôle principal dans le film ‘Emma’, basé sur le roman de Jane Austen, sorti aux États-Unis le 21 février et au Royaume-Uni le 14 février, via Focus Features.

