Anya Taylor-Joy confirmée dans le remake de « Nosferatu »

Après avoir fait ses débuts en tant que réalisateur en 2015 avec son conte populaire envoûtant « The Witch », qui présentait l’un des premiers rôles majeurs d’Anya Taylor-Joy sur grand écran, le réalisateur américain Robert Eggers a anticipé son intérêt pour les médias. faire un remake de « Nosferatu « , le classique de l’expressionnisme allemand basé librement sur le roman « Dracula », de Bram Stoker.

Après la sortie de son deuxième film « Le Phare » et le début de la production de « L’Homme du Nord », le discours sur cette nouvelle version de « Nosferatu » est resté tamisé, à ce jour devant les médias, bien que le cinéaste ait été très passionné par ce.

Les nouveaux détails sur ce remake sont apparus de manière inhabituelle à travers un nouveau profil sur Anya Taylor-Joy dans le Los Angeles Times dans lequel il y a une couverture des futurs projets sur son calendrier, ce qui est assez serré étant donné qu’elle dit qu’elle en est une. des jeunes actrices les plus demandées du moment.

Le rapport indique que Taylor-Joy a suffisamment de projets pour couvrir les deux ans et demi à venir, à commencer par le tournage d’une comédie noire intitulée « The Menu », suivi du tournage en Australie de « Furiosa », un spin off de la saga Mad Max. De là, il suivrait un thriller intitulé « Laughter In The Dark » et enfin le remake de « Nosferatu » est mentionné.

Bien qu’il n’ait pas précisé d’heure estimée pour le tournage de cette nouvelle proposition dans l’histoire du terrifiant comte Orlok, on estime que, si elle démarre bientôt, la production pourrait commencer fin 2022. Pendant ce temps, Taylor-Joy raconte avec un spécial apparition dans « The Northman », dont Eggers a confirmé sa première commerciale en avril 2022.

Dans un précédent entretien avec Den of Geek, Robert Eggers a souligné qu’il ne voulait pas trop parler de ses futurs projets car il ne voulait pas répéter la même erreur de « San Guillermo del Toro », il a donc préféré être certain que le film allait réellement se matérialiser.