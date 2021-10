Anya Taylor-Joy chante Downtown dans le clip de la nuit dernière à Soho

Un nouveau clip est sorti pour Edgar Wright’s La nuit dernière à Soho avec Anya Taylor-Joie chantant une reprise de « Downtown » de Petula Clark. Taylor-Joy montre sa voix chantée remarquable dans une reprise à la fois envoûtante et séduisante, un aperçu de ce à quoi beaucoup peuvent s’attendre dans le thriller psychologique de Wright. La vidéo présente également Taylor-Joy chantant avec un orchestre, ce qui rend la couverture tellement plus grandiose que l’originale.

Les remorques pour La nuit dernière à Soho ont présenté des personnages séduits par le faste et le glamour de la grande ville, mais il y a aussi un danger car un scandale criminel de meurtre se prépare. Le synopsis officiel partagé par Focus Features dit: « Dans le thriller psychologique du célèbre réalisateur Edgar Wright, Eloise, une créatrice de mode en herbe, est mystérieusement capable d’entrer dans les années 1960 où elle rencontre une éblouissante chanteuse en herbe, Sandie. Mais le glamour n’est pas tout ce qu’il semble être et les rêves du passé commencent à se fissurer et à se briser en quelque chose de bien plus sombre. »

Edgar Wright n’est pas étranger à la présence de musique dans ses films. Bébé Conducteur a été entièrement construit autour d’une bande-son incroyable, avec le montage et les effets sonores correspondant à la musique. Les scènes d’action se synchronisant avec la bande-son ont été réalisées de manière impressionnante par Wright. Scott Pilgrim Vs. Le monde a également présenté une excellente bande-son avec des chansons originales écrites pour le film.

En effet, le titre de La nuit dernière à Soho est inspiré d’une chanson du groupe Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich. L’inspiration est venue lorsque son collègue réalisateur Quentin Tarantino a utilisé une chanson du groupe dans Preuve de décès et a ensuite montré à Wright la chanson qu’il utiliserait inévitablement pour le titre de ce film.

« Dans Preuve de décès, Quentin utilise une chanson de Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich, « Hold Tight », a déclaré Wright Film total. « Je lui parlais de cette chanson et de ce groupe, et il m’a dit : ‘As-tu déjà entendu ‘Last Night in Soho ?’ film qui n’a jamais été fait.' »

La bande-son sera très probablement un aspect important de La nuit dernière à Soho et vous pouvez pré-commander l’album maintenant. Il contiendra des chansons de nombreux artistes, dont The Kinks, The Who, Cilla Black, Sandie Shaw, Siouxsie & The Banshees et Dusty Springfield. Une édition vinyle sera également disponible chez Mondo. Vous pouvez également précommander la partition originale du film, composée par Steven Price. La reprise de « Downtown » de Taylor Joy se trouve également sur la bande originale officielle.

Avec Taylor-Joy, le reste de la distribution comprend Thomasin McKenzie, Matt Smith, Terence Stamp, Michael Ajao, Diana Rigg et James et Oliver Phelps. La nuit dernière à Soho a été présenté pour la première fois au Festival international du film de Venise le 4 septembre et a également été projeté au Festival international du film de Toronto. Il sera présenté en première aux États-Unis à l’Academy Museum of Motion Pictures le 25 octobre, devenant ainsi le premier film à être présenté en première dans ce nouveau musée. Il ouvrira officiellement dans les cinémas américains le 29 octobre, exclusivement dans les cinémas.

Sujets : Hier soir à Soho