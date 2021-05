Anya Taylor-Joy brille dans le premier trailer de Last Night in Soho

C’était long à venir, mais le premier grand aperçu de Dernière nuit à Soho, le nouveau projet de Edgar Wright, qui a été filmé il y a longtemps et a été affecté par la pandémie de coronavirus. Fonctionnalités de mise au point Il a également présenté une affiche dans laquelle on voit les deux grands protagonistes: Anya Taylor-Joy et Thomasin McKenzie, bien qu’il dise aussi présent Matt Smith, qui faisait partie de The Crown et sera dans House of the Dragon. Ne manquez pas la star de Queen’s Gambit qui brille dans la bande-annonce!

De quoi parle Last Night in Soho? C’est ton synopsis officiel: « Une jeune femme passionnée par le design de mode entre mystérieusement dans les années 1960, où elle rencontre son idole, une éblouissante chanteuse en herbe. Mais les années 1960 à Londres ne sont pas ce qu’il semble et le temps semble se dérouler avec de sinistres conséquences ».

Ce sera la première incursion du réalisateur dans la terreur psychologique, puisque nous avons déjà vu sa scène dans la comédie avec des films tels que Shaun des morts. En plus de Taylor-Joy, McKenzie et Smith, le casting est complété par Diana Rigg, décédé l’année dernière, Terence Stamp, Jessie Mei Li, Rita Tushingham, Michael Ajao, Synnøve Karlsen et Margaret Nolan. Découvrez leur première affiche ici!

Photo: Fonctionnalités de mise au point



L’aperçu commence par Anya Taylor-Joy (Sandy) chanter une version mélancolique de Centre ville par Petula Clark, et nous nous concentrons rapidement sur Thomasin McKenzie (Éloïse), qui se retrouve de façon inattendue en 1960, mais commence à remarquer que tout ne va pas bien et nous observons une connexion mystérieuse avec Sandy. « Quand le passé vous laissera entrer, la vérité sortira », est le slogan du titre. Découvrez leur bande-annonce!







+ Quand est la première de Last Night in Soho?

Selon le dernier rapport Focus Features et les informations d’Edgar Wright, Last Night in Soho sortira en salles le 22 octobre 2021. Il devait initialement partir le 25 septembre 2020, mais en raison de la crise sanitaire de Covid-19, il a été emmené au 23 avril de cette année, où il a subi une nouvelle modification.