Anya Taylor-Joy a remporté le prix SAG 2021 de la meilleure actrice dans une mini-série!

Encore une récompense pour Anya Taylor-Joy! L’actrice argentine a triomphé aux SAG Awards 2021 en tant que meilleure actrice dans une mini-série ou un film pour la télévision pour son interprétation de Beth Harmon dans la série Gambito de Dama, sur la plateforme de streaming Netflix. Dans la catégorie, il a battu Cate Blanchett, Michaela Coel, Nicola Kidman et Kerry Washington.

La série pour laquelle elle a été récompensée suit une fille qui présente un talent extraordinaire pour les échecs, mais à mesure que sa renommée augmente, sa dépendance à l’alcool et aux drogues augmente également. Il est basé sur le roman de 1983 du même nom de Walter Tevis, adapté par Scott Frank et Allan Scott.

Anya vient de remporter un Golden Globe, qui a été décerné le 28 février, et se poursuit ainsi avec une belle saison au cours de laquelle elle a acquis une plus grande reconnaissance qu’auparavant. À ce moment-là, il a déclaré: C’est incroyable que tout le monde ait vu cette série. Je suis très reconnaissant au public qui a apprécié ces personnages. «

La jeune artiste a commencé sa carrière sur grand écran à la Vampire Academy en 2014. Sa percée a été rendue possible par Robert Eggers, qui l’a joué dans son premier film The Witch, qui est actuellement considéré comme l’un des joyaux de l’horreur dans le monde. la dernière décennie. Il était également Casey Cooke à Split, de M. Night Shyamalan et Gina Gray sur la série Peaky Blinders.

En 2021, il continuera avec The Northman, un autre film d’horreur, est au milieu des enregistrements d’un projet de David O. Russell et sera également en première Last Night in Soho, d’Edgar Wright. De cette façon, il augmente les récompenses dans sa vitrine personnelle avec les Gotham Independent Film Awards, la Phoenix Film Critis Society, les Fright Meter Awards, les Empire Awards et un Golden Globe.