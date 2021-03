Anya Taylor-Joy a refusé de parler anglais pendant deux ans en raison d’un traumatisme

La jeune femme de 24 ans a vécu à Buenos Aires avec sa famille jusqu’à l’âge de six ans avant de déménager à Londres. Elle a déjà parlé au Wall Street Journal de la transition.

S’adressant à la publication, elle a déclaré qu’il y avait « beaucoup d’équitation, beaucoup d’animaux » en Argentine, ajoutant: « Le déménagement [to London] a été très traumatisant pour moi. Tout d’un coup, j’étais dans cette grande ville intense. «

Quand cela vient à Gambit de la reine, Anya joue Beth Harmon et a expliqué comment elle s’est tout de suite connectée au personnage. Elle a déclaré au WSJ: « En le lisant, j’étais comme, ça fait mal – mais ça fait mal parce que je le reconnais.

« En tant qu’êtres humains, on nous apprend à ne pas vraiment dire ce que nous ressentons et lorsque vous trouvez quelqu’un qui ressent la même chose que vous, vous [think], Je ne suis pas seul dans ce cas. «