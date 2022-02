Anya Taylor-Joy a partagé une photo de son personnage dans Peaky Blinders avec un avertissement de la saison 6

Bbc

En quelques heures, la sixième et dernière saison de Peaky Blinders et Anya Taylor-Joy a donné un aperçu de son personnage. Regarde les photos!

©IMDBAnya Taylor-Joy est Gina Grey dans Peaky Blinders

En quelques heures et après un an d’attente, les fans de Peaky Blinders préparent l’arrivée de la saison tant attendue et finale. Demain sortira la sixième édition avec Cillian Murphy, une fois de plus, aux manettes du programme. Cette fois, son personnage, Tommy Shelby, doit découvrir qui l’a trahi à la fin de la cinquième partie tout en essayant d’empêcher sa famille d’être détruite.

À tel point que, compte tenu de cette prémisse, l’anxiété des fans est de plus en plus grande. Cependant, la vérité est qu’il reste encore quelques heures avant le grand lancement qui arrivera via la BBC. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles concernant sa transmission en streaming, mais une chose est sûre : cela n’arrivera pas cette année. Même ainsi, dès que la nouvelle édition arrive, les acteurs se préparent déjà pour ce moment.

Après avoir profité de l’immense première avant-gardiste à Londres, c’est désormais via Instagram que les acteurs de Peaky Blinders anticiper l’arrivée de la série. Parmi eux se trouve Anya Taylor Joy qui joue Gina Gray, la femme de Michael (Finn Cole) et l’un des membres les plus importants de la famille Shelby. L’actrice, mondialement connue pour son rôle principal dans pari de la reineest tout aussi anxieuse que ses fans pour les nouveaux épisodes et l’a exprimé dans son profil officiel.

« Quelque chose de mal arrive par ici», avança-t-il et, plus tard, ajouta : «La dernière saison de Peaky Blinders revient à la télévision sur la BBC”. Sans aucun doute, un avertissement qui a laissé les téléspectateurs en redemander. Eh bien, son personnage, Gina, a fait des ravages dans la famille Shelby et, bien sûr, cette édition ne fera pas exception.

A tel point qu’avec cet avertissement, tout indique que la sixième et dernière saison de Peaky Blinders pourrait être considéré comme le meilleur de tous. Bien sûr, il convient de noter que, même s’il ne sera plus vu en format série, les Shelby reviendront en 2023 pour commencer le tournage d’un film qui sera considéré comme la clôture de l’histoire qui les a catapultés vers une renommée internationale.

