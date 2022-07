Anya Taylor-Joy a épousé en secret Malcolm McRae

in

célébrités

Après Ben Affleck et Jennifer Lopez, Anya Taylor-Joy a elle aussi épousé en secret son petit-ami. Connaître tous les détails.

© GettyAnya Taylor Joy et Malcolm McRae.

Grâce à son rôle de premier plan dans pari de la reineoù il a brillé par ses performances, Anya Taylor Joy Elle est devenue l’une des actrices les plus importantes du moment. En fait, après la série Netflix dans laquelle elle a donné vie à Beth Harmon sa carrière a grandi à pas de géant. A tel point qu’actuellement, elle vit son meilleur moment professionnel et regorge de projets pour l’avenir.

Cependant, en plus des professionnels Anya Taylor Joy Il est aussi dans un grand moment sentimental. Eh bien, il y a neuf mois, il a confirmé qu’il avait une relation avec le musicien Malcom McRae, mais maintenant leur lien est allé beaucoup plus loin. En effet, comme il est récemment apparu, l’actrice et son partenaire sont passés par l’autel lors d’une cérémonie intime. Apparemment, leur amour va de mieux en mieux et ils n’ont pas hésité à le consolider en disant oui.

Pour le moment, il n’y a pas de confirmation officielle, mais comme il l’a assuré Page 6le mariage a eu lieu lors d’un des voyages qui Anya Taylor Joy fait aux États-Unis, où réside son partenaire. C’est pourquoi, si le mariage a eu lieu, on ne sait pas encore exactement quand il a eu lieu, mais d’après ce que ledit médium a révélé, la cérémonie a été très intime et tranquille. Apparemment, seules les personnes les plus proches des jeunes mariés étaient présentes.

Même ainsi, la vérité est qu’après s’être mariée, Taylor-Joy a dû retourner en Australie, où elle tourne son dernier projet : furieux. C’est-à-dire que cela indique qu’ils n’ont pas célébré leur lune de miel pour le moment et qu’il n’y a aucun projet connu de voyage en couple. Bien sûr, l’actrice et le musicien ont toujours fait profil bas. Et, la vérité est qu’il est très probable que rien ne sera connu de leurs projets futurs, sauf s’ils le souhaitent.

De plus, la réalité est qu’Anya semble très concentrée sur son travail, donc tout indique que tant qu’elle n’aura pas fini de filmer furieux il ne se concentrera pas sur votre mariage. Cependant, il semble que l’actrice soit plus heureuse que jamais. De plus, ils doivent encore attendre la confirmation officielle de leur mariage.

