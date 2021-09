Anubis de Drag Race UK réagit aux critiques de RuPaul sur la piste du Drag Race Yearbook | 45secondes.fr se réunit

« Je ne pense pas qu’il l’ait compris. Je ne pense pas qu’il ait compris ce que j’essayais de faire »

Le Drag Race Yearbook est de retour, bébé !

Chaque semaine, les reines éliminées de la troisième saison de RuPaul’s Drag Race UK s’assoient avec 45secondes.fr présentatrice et autoproclamée « Oprah Winfrey of Drag » Yshee Black pour renverser le thé sur leur temps dans l’émission.

Et les reines nommeront leurs consœurs dans nos catégories juteuses d’annuaires ! Qui est la reine la plus louche de la saison ? À leur avis, qui devrait remporter le titre de Miss Congeniality ? Eh bien, vous pouvez trouver les réponses à cela et plus encore dans le Drag Race Yearbook.

Cette semaine, nous sommes rejoints par la reine de Brighton de 19 ans et première icône Anubis, qui partage ses réflexions sur les critiques de RuPaul, ce que c’était que de se préparer pour le spectacle pendant un verrouillage, et pourquoi elle se sent souvent sous-estimée à cause d’elle âge.

Appuyez sur lecture sur la vidéo en haut de cette page pour regarder cette vidéo, puis sur s’abonner sur la chaîne YouTube 45secondes.fr pour être le premier à recevoir le prochain épisode de l’annuaire Drag Race.

QUIZ : Quelle reine de la saison 3 de Drag Race UK êtes-vous ?

