Antony Starr termine le tournage de la saison 4 de The Boys avec des photos de célébration éclaboussées de sang.

Les garçons La saison 4 a commencé à tourner en août 2022, et il semble qu’après près de huit mois, le long tournage dans les dernières étapes de la conclusion. Homelander lui-même, l’acteur Antony Starr, a partagé la nouvelle qu’il avait terminé le travail sur la nouvelle saison de la populaire série de super-héros Prime Video et qu’il part maintenant pour une pause bien méritée. Il semble que Starr n’ait pas trouvé de meilleur moyen de célébrer que de partager une série d’images de son personnage aux intentions douteuses couvert de sang, ainsi que l’un de lui se relaxant dans un avion après avoir terminé son rôle.





Dans l’un de ses messages, Starr a noté que les acteurs finissaient un à la fois et « rentraient chez eux ». Il a dit:

« C’est terminé pour Toronto 22/23. Les roues tournent toujours mais nous nous détachons et rentrons à la maison un par un. Félicitations à toute l’équipe qui collabore pour faire respirer cette bête de merde !!! J’adore ce spectacle, l’équipe et les fans. Bons lundis. Profitez-en tous les amis. X »

Les co-stars de Starr Jack Quaid et Les garçons Le nouveau venu Jeffrey Dean Morgan a répondu au message en le félicitant respectivement d’avoir terminé son travail sur la série et en lui disant « d’aller dormir ». Alors que tout semble maintenant se terminer sur la production, le travail commence maintenant pour préparer les nouveaux épisodes à être diffusés.





Les garçons pourraient déjà avoir la saison 5 en préparation

Bien qu’il y ait très peu d’émissions qui soient renouvelées avant la diffusion de leurs derniers épisodes, Les garçons’ Le showrunner Eric Kripke a déjà laissé entendre que la quatrième saison du show ne sera pas la dernière. Interrogé sur les progrès de la quatrième saison l’année dernière, Kripke a déclaré:

« Parce que tu demandes ! Nous tournons depuis fin août. Je suis ici pour préparer et diriger la finale de la saison 4. Non, pas la finale de la série, il y en aura plus ! Plus important encore, les premières de S4 … à un moment donné dans le futur dans notre réalité perceptible.

À la fin de la saison dernière, Homelander était dans une position plus forte que jamais, ce qui signifie que ses adversaires devront trouver des moyens encore plus élaborés et sans doute violents pour tenter de le faire tomber. Bien qu’il semble que de nombreuses scènes montrées dans la saison 3 aient repoussé les limites de ce qu’il était possible pour la série de livrer, il y a eu beaucoup de taquineries que des moments encore plus dépravés et sans vergogne sont à venir lorsque la série reviendra.

Les garçons ramènera Karl Urban (Billy Butcher), Antony Starr (Homelander), Jack Quaid (Hughie), Erin Moriarty (Starlight), Jessie T. Usher (A-Train), Chace Crawford (Deep), Karen Fukuhura (Kimiko), Laz Alonso (Mother’s Milk), Tomer Capone (Frenchie), Claudia Doumit (Victoria Neuman), Colby Minifie (Ashley) et Cameron Crovetti (Ryan). En plus de cela, Susan Heyward et Valorie Curry rejoignent la série en tant que Sage et Firecracker respectivement, tandis que Jeffrey Dean Morgan se joint également à un rôle non divulgué.