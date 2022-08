Antony Starr partage une photo de retour alors que la saison 4 des garçons commence le tournage

Antony Starr joue Homelander dans Prime Video Les garçons. Son personnage est peut-être l’un des méchants les plus égocentriques, les plus vils et les plus répugnants de mémoire récente, mais cela n’empêche pas les fans d’aimer ses performances mémorables. Starr fait partie de la distribution depuis le premier épisode de la série, tourmentant constamment The Boys et Starlight, ainsi que quiconque ose se mettre en travers de son chemin.

Au cours de la saison 1, Homelander était un membre éminent des Seven, un groupe de super-héros qui parodient les Avengers de Marvel et la Justice League de DC. Pendant ce temps, les Seven se composaient de A-Train, Starlight, The Deep, Translucent, Black Noir et Queen Maeve aux côtés de Homelander. Mais, bien sûr, ceux qui ont regardé Les garçons saura que le Seven a connu des bouleversements au fil des saisons, et il a été difficile pour le groupe de garder un nombre cohérent d’où vient son nom.

Les garçons La saison 4 a récemment commencé la production et Antony Starr a confirmé les informations, annonçant que le tournage avait commencé. La nouvelle vient de son Twitter compte, y compris une photo de retour des Seven dans la saison 1, et se lit comme suit: ‘Saison un. Il y a si longtemps. Saison quatre, maintenant nous commençons.

Bien sûr, ce groupe n’a pas passé beaucoup de temps ensemble, Translucent rencontrant sa mort horrible au début de la série. Depuis que Queen Maeve, Starlight et Black Noir sont officiellement exclus des Seven, leur nombre semble diminuer à chaque saison.

Les garçons Le créateur dit que The Seven est une blague courante