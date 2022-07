Antony Starr mérite une nomination aux Emmy Awards pour le rôle des garçons, déclare Kevin Smith

Avec Les garçons continuant d’impressionner les téléspectateurs avec sa nouvelle saison sur Prime Video, nombreux sont ceux qui disent que la série satirique de super-héros mérite plus d’amour lors de la saison des récompenses. Le jeu d’acteur dans la série a été de premier ordre, la distribution ayant suscité de nombreux éloges de la part des critiques et des fans. Cela dit, il est facile de plaider en faveur de Antoine Starr pour obtenir une nomination aux Emmy Awards pour son rôle expert du sinistre Homelander, et parmi ceux qui défendent le nom potentiel se trouve le cinéaste et amateur de bandes dessinées Kévin Smith.

Sur son FatMan au-delà podcast (via ComicBook.com), Smith a expliqué à quel point il aimait les derniers épisodes de Les garçons. Il a expliqué à quel point il était particulièrement impressionné par Starr, Smith soulignant à quel point l’acteur méritait une nomination aux Emmy Awards. En effet, comme l’explique Smith, Homelander n’est pas seulement un méchant que les téléspectateurs « adorent détester », mais quelqu’un qui est légitimement « terrifiant » en raison de la performance de Starr. Qui jouent sans aucun doute un grand rôle dans Les garçons étant un tel succès.

« Comment s’appelle cet acteur, ce mec ? (Antony Starr) mérite au moins une nomination aux Emmy Awards, sinon une putain de victoire. Comme une performance incroyable, pas seulement comme » Tu aimes le détester », comme JR Ewing, mais il est f — C’est terrifiant… Ça continue d’être une émission vraiment cool, un tournoi très sinueux… Ça continue d’être l’une des meilleures putain de télé à la télé qui n’est pas télé parce que c’est Amazon. »

Les garçons ont été un succès auprès des fans

Le jeu d’acteur d’Antony Starr est un élément de ce qui fait Les garçons tellement agréable pour les fans. De nombreux éloges ont également été adressés à l’équipe créative. Smith espère voir les scénaristes obtenir également un Emmy, félicitant l’écriture et soulignant certains des moments les plus choquants qu’il ait vus dans la série.

« Mais donnez aussi un Emmy à ces écrivains. Je vous dis là-haut avec le Premier ministre qui baise un cochon à la télévision en direct dans cet épisode de Miroir noir, ce putain d’Ant-Man marchant dans le trou d’un mec, c’est comme, vous savez, le bar vient d’être élevé les enfants. Rien d’autre ne sera plus pareil après ça, c’est comme, comment les gardez-vous à la ferme une fois qu’ils ont été dans le trou d—- d’un mec? C’était dingue. »

L’année dernière, Les garçons était en lice pour deux prix aux Primetime Emmy Awards. Cela inclut un grand nom pour la série dramatique exceptionnelle avec Rebecca Sonnenshine également nominée pour l’écriture exceptionnelle pour une série dramatique pour l’épisode « Ce que je sais ». Bien que la série n’ait remporté aucun de ces prix, les fans espèrent que la série obtiendra son dû aux Emmys, la saison 3 se révélant très bien accueillie par les téléspectateurs et les critiques.

Les garçons est en streaming sur Prime Video. Il y aura plus à venir car Amazon a renouvelé Les garçons pour une quatrième saison et le tournage devrait bientôt commencer.