Antony Starr dit que les fans des garçons « passent à côté de l’essentiel » lorsqu’ils idolâtrent Homelander

Les méchants ont toujours été parmi les personnages les plus attrayants du cinéma et de la télévision, et Antoine StarrHomelander ne fait pas exception. Dans le monde des super-héros en particulier, la popularité atteinte par les principaux ennemis des protagonistes est quelque peu surprenante, certains obtenant même plus de fans que le personnage principal.





Quand Joker est sorti en 2019, un énorme débat a commencé sur les réseaux sociaux au sujet des motivations et des actions menées par Arthur Fleck de Joaquin Phoenix à l’écran. Et la même chose s’est produite avec un autre personnage important cette même année.

Les garçons est une série qui a suscité la controverse depuis le début, car elle fonctionne comme une satire sombre et sanglante du genre super-héros, montrant un côté obscur et corrompu de ce type de personnages, et Homelander est le plus grand exemple de la façon dont un être aux capacités incroyables et beaucoup de pouvoir peut faire beaucoup de mal.

Mais malgré les choses terribles que Homelander fait dans la série, étant le méchant principal et l’homme à battre pour le groupe principal, il y a encore beaucoup de fans qui semblent l’idolâtrer, et c’est quelque chose qui inquiète l’acteur. Dans une interview avec le Los Angeles Times, Starr a avoué qu’il pense que ceux qui ont mis Homelander sur un piédestal « passent à côté de l’essentiel »:

« Il y a une chose très étrange qui s’est produite avec le personnage, même s’il n’est clairement pas un bon gars. Beaucoup de gens se sont fiés à lui. Il y a un élément étrange qui l’idolâtre en fait. J’ai vu des conneries sur Twitter et je me suis dit : ‘Attends, quoi ? Vous manquez complètement le point ! »

Homelander sera encore plus difficile à renverser dans la saison 4 de The Boys

Studios Amazon

Au-delà de ses pouvoirs qui le rendent presque invincible, la vraie raison pour laquelle Homelander semblait imbattable était sa bonne image et sa grande présence dans Vought, mais c’était quelque chose qu’il avait complètement perdu au cours de la troisième saison.

Cependant, à la fin de l’épisode, Homelander a de nouveau l’approbation de la société et fait en sorte que son fils, Ryan, soit enfin à ses côtés, ce qui le rend encore plus menaçant en raison des pouvoirs de Ryan.

Dans la saison quatre, les protagonistes doivent trouver un moyen de détruire à nouveau l’image de Homelander, sinon il leur sera de plus en plus difficile de le faire tomber.

Au-delà d’avoir réussi à nettoyer son image, Homelander devra affronter un moment difficile dans le quatrième opus, puisqu’il sera traduit en justice pour ses terribles crimes, ce qui a récemment été teasé sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Vaughtavec un message de la nouvelle PDG Ashley Barrett :

« C’est un jour sombre pour l’Amérique. Mais ensemble, nous pouvons garder un héros innocent #HomeFree. Voici le PDG Ashley Barrett avec plus d’informations sur Homelander.

D’un autre côté, Soldier Boy de Jensen Ackles ne semble pas faire partie des nouveaux épisodes, même s’il est le seul assez puissant pour vaincre Homelander. Cependant, Ackles a déjà confirmé qu’il reviendrait dans le futur de la série, et en fait il fera partie des retombées de la série, Génération V.