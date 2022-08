Antony Starr dans le rôle de Wolverine ? Ce fan art nous donne de l’espoir

Curiosités

Un fan art impressionnant d’Antony Starr déguisé en Wolverine nous donne une idée approximative de ce à quoi ressemblerait l’acteur en tant que personnage de Marvel.

© GettyAntoine Starr

Antoine Starr C’est un acteur qui est dans le métier depuis le début des années 2000, mais le rôle qui l’a catapulté à la gloire est sûrement lié aux super-héros et n’est autre que Homelander, le principal antagoniste de la série télévisée. Première vidéo, Les garçonsavec des pouvoirs similaires à ceux de Superman mais vraiment un psychopathe narcissique qui n’a aucune intention d’aider les non protégés.

Homelander peut voler, a une super force, une vision thermique et même vieillit plus lentement que les humains normaux. Il est le chef d’un groupe de super-héros connu sous le nom de The Seven qui sont financés par la société Vought et font ce qu’ils veulent parce qu’ils se sentent imparables en plus de l’impunité que leurs capacités procurent. ¡Antoine Starr il fait un excellent travail en tant que personnage!

Anthony Starr comme Wolverine

La vérité est que le nom de cet acteur a sonné pour différents héros et méchants de la marque merveille Quoi CC. L’un de ces noms est carcajousle mutant qui a la capacité de guérir n’importe quelle blessure et qui est pratiquement immortel, en plus d’avoir un squelette métallique indestructible et la caractéristique la plus emblématique de Logan : ses griffes !

Le compte Instagram @83pixelstudios fait écho que casting de fans et partagé une œuvre d’art dans laquelle on peut voir Antoine Starr caractérisé comme carcajous et la vérité est que le résultat est impressionnant. À tel point que si un dirigeant de merveille vient voir cette image nous sommes sûrs qu’il doutera de la possibilité d’offrir le rôle à l’acteur de Les garçons.

On sait que les X-Men arriveront au Univers cinématographique Marvel passé la phase 4 du MCU sous le titre plus inclusif de les mutants et dans ce contexte, nous pouvons voir le retour de carcajouscette fois avec un acteur autre que Hugh Jackman, l’homme qui a personnifié Logan depuis 2000 avec la première entrée dans cette franchise dirigée par Bryan Singer qui a eu d’innombrables suites sur grand écran.

De Homelander à Wolverine ! Antoine Starr pourrait entrer dans l’histoire du genre super-héros. Après tout son caractère dans Les garçons est devenu une icône dans la série de Première vidéo et nombreux sont ceux qui célèbrent sa performance en tant que narcissique psychopathe qui est loin d’être le héros qu’il montre à la société alors que Butcher et sa bande lui font face. Votre arrivée à merveille ça ferait beaucoup de bruit !

