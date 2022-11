Antonio Banderas veut que Tom Holland soit le prochain Zorro

L’acteur Antonio Banderasreconnu pour jouer le personnage de Renard dans ses films, il veut récupérer la franchise, mais maintenant en vedette Tom Holland. Dans une interview, on lui a demandé s’il ramènerait à la vie Alejandro Murrieta, plus connu sous le nom d’El Zorro, en disant qu’il reviendrait pour passer le flambeau à quelqu’un d’autre.

« Oui, je le ferais. J’envisagerais cette possibilité. Pourquoi pas ? Banderas a répondu « Si Zorro revient, je ferai ce qu’Anthony Hopkins a fait dans le premier film et je passerai le flambeau à quelqu’un d’autre. » Lorsqu’on lui a demandé qui il aimerait voir jouer son successeur, Banderas a répondu: « Tom Holland. J’ai fait Uncharted avec lui et il est très énergique et amusant et il a aussi cette étincelle. Pourquoi pas? »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ben Affleck et Matt Damon créent une nouvelle société de production

De même, Banderas a précédemment déclaré qu’il serait intéressé à rejouer Zorro mais dans un contexte différent, en adaptant la mini-série de bandes dessinées » Django / Zorro », une suite du film de Quentin Tarantino » Django Unchainded », où les deux personnages faire équipe.

« Nous n’avons jamais travaillé avec Tarantino, mais ce serait formidable pour lui, pour Jamie Foxx et pour avoir rejoué Zorro quand il sera un peu plus âgé. Ce serait fantastique, drôle et fou. » Tarantino développait une adaptation de « Django/Zorro » avec le scénariste Jerrod Charmichael, mais le projet a été abandonné car une adaptation trop chère.

Actuellement, il y a deux projets »El Zorro » en développement pour une série télévisée. Le premier est un redémarrage de la série Disney de 1957, avec Wilmer Valderrama en tant que protagoniste et producteur exécutif, arrivant en exclusivité pour la plateforme Disney +.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi le dixième film de Quentin Tarantino sera-t-il le dernier ?

Le second est développé par Robert et Rebecca Rodriguez et suivra « une jeune Latina cherchant à se venger du meurtre de son père » qui « rejoint une société secrète et adopte le personnage hors-la-loi de Zorro ». La CW produit actuellement le projet.

Le prochain film d’Antonio Banderas sera »Le Chat Botté : Le Dernier Vœu », prêtant à nouveau sa voix au personnage titulaire. Le film sortira en salles le 21 décembre.