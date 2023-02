Antonio Banderas dit que c’était « magnifique » de travailler aux côtés d’Harrison Ford sur Indiana Jones 5

Acteur Antonio Banderas ressenti quelque chose de profondément émouvant en travaillant aux côtés de la légende hollywoodienne Harrison Ford dans Indiana Jones et le cadran du destin, le qualifiant de « beau d’être juste près de lui ». Discuter de la Indiana Jones suite avec Total Film, Banderas a comparé jouer aux côtés de Ford à un rêve d’enfance, le comparant à quand les fans lui parlent de Shrek.

« C’était beau d’être juste proche de lui. Certains intervieweurs aujourd’hui, ils me disent : ‘Oh mon Dieu, j’avais 7 ans quand Shrek 2 est sorti, et maintenant j’ai 27 ans et je t’interviewe et j’ai regardé vos films depuis ce temps.’ Mais la même chose m’est arrivée avec Harrison. Je me souviens de la première fois où j’ai vu Indiana Jones, et j’ai flippé. Alors juste être là, c’était magnifique. »