Antonia Gentry, qui est l’actrice de «Ginny and Georgia»: profil, âge, petit ami, carrière, photos Instagram et tout ce qui est connu

Tout le monde a quelque chose qui les place sur la carte du succès. Antonia Gentry Elle a travaillé pour devenir actrice et a finalement réussi à réaliser son rêve d’avoir un rôle dans « Ginny et Géorgie ». Actuellement, il est l’une des jeunes stars les plus prometteuses de Netflix.

Antonia Gentry En tant qu’actrice, elle avait auparavant l’occasion de jouer Jasmin dans le film de Netflix « Candy Jar » Oui Wendy dans un épisode de «Élever Diona» avant de jouer dans « Ginny et la Géorgie « ., la série du moment qui a été publiée sur la plateforme de streaming sur 24 février avec sa première saison.

«Ginny et Géorgie» raconte l’histoire du Meunier; son arrière-plan sombre et sa vie en désordre actuelle. Géorgie, mère de deux enfants, déménage à Westbury, une belle et riche ville de Nouvelle-Angleterre, avec ses fils, Ginny Oui Austin. Pour donner à vos deux enfants les opportunités qu’ils n’ont jamais eues, Géorgie Elle s’est transformée d’une fille timide et à la voix douce en une femme audacieuse et séduisante.

Avant d’arriver à Wellsbury, a eu une série de relations, dont la dernière était avec son mari, Kenny. Après avoir emménagé, les deux femmes se retrouvent sous les feux de la rampe dans leurs cercles respectifs en Wellsbury. Sans aucun doute, Antonia Gentry s’est démarquée par sa performance dans la série, alors nous vous en disons plus sur elle, de son début de carrière à elle réseaux sociaux.

BIOGRAPHIE ANTONIA GENTRY

Antonia Gentry est un signe de la Balance (Photo: Instagram)

Antonia Gentry il est né le 25 septembre 1997 dans Atlanta, Géorgie, États Unis, donc il a actuellement 23 ans. Noblesse appartient à une ethnie mixte (américano-jamaïcaine), son signe du zodiaque est Balance.

Antonia Gentry est née fille de parents ethniques mixtes; Gentry de Tony Oui Gentry Sandra. Son père est un homme blanc, tandis que sa mère est d’origine africaine. Jamaïque.

Noblesse elle s’est sentie intimidée à l’école car certains enfants blancs avaient l’habitude de faire des blagues sur ses parents en lui disant que leur père avait épousé un singe appelé « Chien métisse », quelque chose qui l’a marquée et qu’elle a eu du mal à surmonter avec le temps.

J’étudie au lycée Davidson Beaux-Arts dans Augusta, Géorgie. Le premier travail qu’il a exécuté était celui écrit par sa mère. Après être retourné à Atlanta, a poursuivi ses études au Université Emory, où il a participé à un groupe de comédie et d’improvisation.

CARRIÈRE D’ANTONIA GENTRY

Antonia Gentry (Photo: Instagram)

Antonia Gentry est apparu dans de nombreuses séries télévisées, y compris la série de super-héros, «Élever Dion». Il a également joué un rôle dans le film du lycée de Netflix, « Candy Jar ».

Noblesse a eu sa plus grande pause lorsqu’elle a été choisie pour jouer Ginny dans la série télévisée en streaming, «Ginny et Géorgie». Le 24 février 2021. Maintenant, les fans attendent avec impatience une deuxième saison après avoir dévoré tous ses épisodes.

En fait, il a obtenu le rôle alors qu’il était encore à l’université. Auparavant, elle était également une dirigeante active de l’entreprise. Improvisation comique rathskellaire de Emory au cours de laquelle il a joué dans plusieurs œuvres telles que « Roméo et Juliette », « Une tempête ».

AIMER LA VIE D’ANTONIA GENTRY

Antonia Gentry sort actuellement avec son petit ami de longue date, Ezra Pound (Photo: Instagram)

Antonia Gentry elle sort actuellement avec son petit ami de longue date, Livre Ezra. Broyer est un auteur-compositeur et producteur américain avec qui Noblesse commencé à sortir ensemble 2013. Ils sont ensemble depuis presque 8 années.

FAITS AMUSANTS SUR ANTONIA GENTRY

Elle a une passion pour la musique: Depuis qu’elle est actrice, les mots sont devenus sa façon de gagner sa vie, mais nous devons tous faire une pause. Antonia Elle échappe au programme de performances rigoureux en poursuivant ses passe-temps, qui sont le chant et le piano. Elle adore son chat: À Antonia il adore chouchouter son chat Buttersworth Avec tout l’amour que tu peux donner Puisque le temps passé avec un chat n’est jamais perdu, Antonia vous avez trouvé le moyen idéal de passer votre temps libre. Sa mère a écrit sa première pièce: Antonia semble avoir hérité de la créativité de sa mère, qui a écrit pour Antonia le premier travail qu’il a effectué. La mère de Antonia, Sandra, aime l’art et la poésie et a donc aidé sa fille à faire une pièce originale en écrivant une pièce pour elle. Ce n’est pas révélé s’ils partagent le même amour pour la musique, mais elle aurait pu inspirer Antonia pour commencer à agir. Deux films ont changé sa vie pour toujours: Être un amoureux du piano, l’un des films qui a changé à jamais la vie de Antonia est « Le pianiste ». Ce film est un film historiquement précis qui raconte l’histoire de la nazisme de l’expérience de Wladyslaw Szpilman. La vie de Antonia aussi changé avec « Le labyrinthe de Pan », qui enseigne la désobéissance et encourage les gens à défendre leur position morale quel qu’en soit le prix. Ses prouesses d’actrice l’ont amenée à concourir au niveau national: Antonia savait qu’elle voulait être actrice après ses études et qu’elle voulait aussi réussir. Par conséquent, il s’est préparé en agissant dans son collège et son lycée. Comment elle était si douée pour ça Antonia il est passé de régional à État et a fini par concourir au niveau national. Bien qu’aucune nouvelle n’ait encore été révélée quant à savoir s’il a remporté des prix, Antonia il a toujours offert une performance spectaculaire pour justifier sa participation aux championnats nationaux.

Antonia Gentry avec ses amis (Photo: Instagram)

Il a dirigé le club de comédie d’improvisation Rathskellar à l’Université Emory

Antonia elle a montré qu’elle ne faisait pas partie de ceux qui s’assoient et attendent que le destin lui montre le chemin. Au lieu de cela, prenez les choses en main et éclairez votre chemin. Quand j’étais dans le Université Emory, Antonia il a proposé de pratiquer son jeu d’acteur; par conséquent, il est devenu le dirigeant de l’entreprise Troupe d’improvisation de comédie.

L’improvisation est un théâtre dans lequel la plupart ou la totalité de la pièce n’est ni scénarisée ni planifiée. C’est une technique qui permet de former des acteurs tant pour la télévision que pour la scène et Antonia Il a utilisé ce club pour perfectionner ses talents d’acteur.

ANTONIA GENTRY MÉDIAS SOCIAUX

Antonia Gentry a un compte Instagram. Votre nom d’utilisateur @_antoniagentry_. Sa biographie dit: « J’aime les chats, les livres et la nourriture ». Tel quel, Antonia n’a pas de comptes publics sur Twitter, Tik Tok ou Snapchat.

PHOTOS D’ANTONIA GENTRY

