Anthony Starr partage son enthousiasme sur le tournage de la saison 3 de ‘The Boys’

Epicerie Fine Locale Bière Lub' Saison Blonde Bio 33cl - Brasserie Lub' 4.3°

Bière artisanale 33cl / 4.3° De style «Saison», la Lub’ Saison est une bière blonde de partage rafraîchissante, finement pétillante et aromatique. Sèche en bouche, son amertume équilibrée et sa faible teneur en alcool mettent en valeur des saveurs à dominante d’agrumes et de fruits. Malts : Pilsen, Vienna,