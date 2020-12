Anthony « Rumble » Johnson avant de signer avec Bellator MMA

Les rumeurs d’un retour d’Anthony « Rumble » Johnson circulent depuis des mois. Le poids lourd léger autrefois redouté veut se battre à nouveau dans l’année à venir. Le retour ne se produira cependant pas à l’UFC. Tel que rapporté par ESPN, le joueur de 36 ans devrait signer avec Bellator MMA.

Johnson aurait convenu d’une séparation avec l’UFC il y a quelques semaines afin de se consacrer ensuite à de nouvelles aventures. Johnson a commencé sa carrière à l’UFC en tant que poids welter. Cependant, après avoir manqué à plusieurs reprises le poids de combat et même pesé douze livres de trop dans la division des poids moyens contre Vitor Belfort, l’UFC s’est séparé de lui en 2012.

Deux ans et six victoires plus tard, Johnson était de retour et n’a combattu que dans la division des poids lourds légers à partir de là. Avec trois victoires claires, dont un KO brutal contre Alexander Gustafsson, Johnson a eu une chance pour le titre, mais a perdu contre Daniel Cormier à l’UFC 187. Deux ans plus tard, Johnson avait assommé Jimi Manuwa, Ryan Bader et Glover Teixeira entre-temps, il est venu pour se venger. Encore une fois, Johnson a pu marquer tôt avant d’être amené à la tâche.

Toujours dans la cage de l’UFC 210 en avril 2017, Johnson a annoncé sa retraite du sport. Au cours des trois dernières années, il a entrepris d’autres projets et s’est lancé dans le secteur de la marijuana. De plus, Johnson a fait sensation avec des photos d’entraînement qui l’ont montré encore plus fort et plus large que jamais.

Néanmoins, Johnson veut revenir à son ancienne catégorie de poids, les poids lourds légers, chez Bellator. Ses débuts devraient avoir lieu au premier semestre 2021, la date exacte n’est pas claire.

