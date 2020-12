Anthony Pettis sur l’avenir: «Je me sens libre».

Samedi, Anthony Pettis a célébré son anniversaire Octagon. Pour la 20e fois, les fans de l’UFC ont pu voir « Showtime » dans une cage. Peut-être pour la dernière fois? Parce que le contrat de Petti à l’UFC s’est terminé par sa victoire sur Alex Morono. Le retour du joueur de 33 ans dans la nouvelle année dépend de ce que l’UFC a à offrir.

L’ancien champion poids léger WEC et UFC ne prévoit pas de longue pause; Pettis aimerait retourner dans la cage en mars. La seule question qui se pose est laquelle? « Je vais prendre les vacances », a déclaré Pettis à ESPN. « C’était le dernier combat de mon contrat UFC, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je vais voir ce qu’ils m’offrent. »

«Mon petit frère Sergio ne se bat plus à l’UFC. Je me sens complètement libre », poursuit Pettis. «Je vais de combat en combat. Mon objectif est toujours d’être la meilleure version de moi-même. Évidemment, les meilleurs combattants se battent dans l’UFC, alors j’aimerais continuer à me battre dans l’organisation. Mais nous devons attendre et voir ce qui se passe. Les négociations contractuelles se déroulent en dehors de mon monde, c’est pour ça que j’ai mon agent. «

Depuis onze ans, Pettis est membre direct ou indirect de l’UFC, dont la société mère ZUFFA a acheté le WEC en 2006, dans lequel Pettis a pu remporter le titre des poids légers contre Benson Henderson en 2010. À l’UFC, Pettis a obtenu le titre de la catégorie de poids trois ans plus tard, également contre Henderson, mais a ensuite dû le céder à Rafael dos Anjos après avoir défendu son titre contre Gilbert Melendez.

Ces dernières années, Pettis a reçu un nom après l’autre. Il a perdu contre Dustin Poirier en 2017, Tony Ferguson un an plus tard et Nate Diaz l’année dernière lorsqu’il est retourné dans la cage. Entre les deux, il a réussi à assommer Stephen « Wonderboy » Thompson. Cette année, il est venu sur trois missions. Après avoir été amené à la reddition par Carlos Diego Ferreira en janvier, il a rapporté avec des victoires aux points sur Donald Cerrone et maintenant Alex Morono.

Si Pettis était signé par l’UFC l’année prochaine, il serait heureux d’une deuxième chance contre Ferguson, qui a récemment perdu contre Charles Oliveira et contre qui Pettis s’est cassé la main en 2018.

« Tony a du sens, » expliqua Pettis. «Il a deux défaites dans le dos, mais il ne combat que les durs. C’est ce que je déteste dans ce sport. Les gens pensent immédiatement qu’il a fini. C’est un gars dangereux, mais ce serait un bon combat pour me faire parler à nouveau au poids léger. «

Parce que dans les dernières années de sa carrière, Pettis veut avant tout une chose: construire son héritage. «J’écris mon héritage et je dois prendre cette partie de ma carrière au sérieux. J’ai tellement accompli, champion du WEC et de l’UFC, des victoires dans trois catégories de poids, j’ai fait beaucoup. Maintenant, tout tourne autour de mon héritage. Mon objectif pour les prochaines années est de gagner chaque tour dans chaque combat. Je dois faire quelques ajustements et aller mieux. «

