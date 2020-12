Anthony Pettis signe un contrat avec la PFL et revient au poids léger

Moins d’une semaine après son dernier combat à l’UFC, Anthony Pettis a trouvé une nouvelle maison. L’Américain de 33 ans rejoindra la PFL dans l’année à venir et repartira en poids léger dans le tournoi à partir d’avril.

La ligue et les combattants rapportés mercredi soir. Pettis a annoncé mardi qu’il quitterait l’UFC et se concentrerait sur de nouvelles aventures, et un jour plus tard, il avait trouvé la bonne chose pour lui-même: la PFL. La ligue des tournois, qui a totalement suspendu l’année 2020, devrait recommencer dans son format en avril avec les premiers combats.

Pettis se battra comme un poids léger. L’Américain a célébré ses plus grands succès dans la catégorie de poids jusqu’à 70 kilogrammes et est devenu champion du WEC et de l’UFC. Ces dernières années, cependant, il a été attiré par la division des poids welters pour des combats contre Stephen Thompson, Nate Diaz, Donald Cerrone et plus récemment Alex Morono. Même s’il restait à l’UFC, Pettis voulait repartir en poids léger.

« Les gars des poids welters sont énormes », a déclaré Pettis ce week-end. «C’est un combat différent de celui des poids légers. J’étais trop paresseux pour 155 €. Hors de l’octogone, j’étais grosse et je ne me souciais pas assez des choses importantes de ma carrière. J’ai eu d’autres activités, été dans des clubs, faire la fête et aussi apprécié la nourriture qui l’accompagne. J’ai nettoyé une partie de ma vie. Je sais que je peux maintenant descendre à 70 kilos et me sentir bien. «

À la PFL, Pettis pourrait rencontrer d’anciens collègues de l’UFC comme Clay Collard, Johnny Case ou Olivier Aubin-Mercier dans le tournoi des poids légers. De plus, Loik Radzhabov est de retour dans le tournoi à un million de dollars, remporté par le Brésilien Nathan Schulte en 2019 et 2018.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂