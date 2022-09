Anthony Mackie révèle le seul moment MCU qui le fait craquer

Comme la plupart des acteurs Marvel à long terme, le Falcon d’Anthony Mackie a eu sa juste part de moments dramatiques et de nombreux moments humoristiques. Cependant, alors qu’il progresse pour prendre sa place en tant que nouveau Captain America du MCU, Mackie a encore un moment de son temps en tant que Falcon qui ne manque jamais de le faire rire aux éclats. Il n’est pas surprenant que le moment présente également son copain à l’écran Bucky Barnes alias The Winter Soldier, joué par Sebastian Stan.





Mackie prendra la tête de son premier film en tête d’affiche, Captain America : nouvel ordre mondial, et il semble que les choses vont être difficiles pour le nouveau Cap. Avec le tournage du film pour voir le retour du leader de 2008 L’incroyable Hulket potentiellement conduire à la Coups de foudre film, il peut sembler que le film va avoir trop de drame pour tenir dans beaucoup d’humour, mais c’est Marvel et nous savons qu’il y a toujours une plaisanterie à trouver dans les moments les plus sombres de l’univers cinématographique Marvel.

Tout en discutant de son passage de Falcon à Captain America avec IMDb, on a demandé à Mackie dans quel moment il avait été impliqué le faisait le plus craquer. Il ne lui a pas fallu longtemps pour identifier un cadre exact presque qui lui fait ça, et c’est depuis tout le chemin du retour Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver. Macky a dit :

« Eh bien, je dirais que celui qui me fait le plus craquer serait probablement la poursuite en voiture sur le pont, et Sebastian passe sa main à travers la vitre et arrache le volant. Si vous l’arrêtez sur image, le visage que j’ai C’était si ridicule. C’était si modestement enfantin, comme l’excitation sur mon visage. C’est probablement celui qui m’a le plus fait craquer.





Capitaine Amérique 4 Sera « un tour incroyable », selon son directeur

Studios Marvel

Suivre les traces de Steve Rogers de Chris Evans ne sera pas une mince affaire, mais Mackie est certainement à la hauteur du défi après avoir agi en tant qu’ami et collègue de Rogers pendant toute sa course MCU. Alors que certains pensaient que Rogers transmettrait son manteau à Bucky, il était beaucoup plus logique que Sam soit celui qui deviendrait le prochain Captain America, bien que cela ait pris du temps. Le faucon et le soldat de l’hiver pour qu’il se rende compte qu’il était à la hauteur de la tâche. Lors d’une interview à la D23 Expo, le réalisateur Julius Onah a parlé de Mackie prenant la tête du prochain film et de la nouvelle série de défis qui l’attendent.

« Ça va être une course vraiment, vraiment incroyable. C’est un thriller paranoïaque avec Sam [Wilson] au centre de tout cela, et il est maintenant dans cette position où il est un leader et il doit faire face à ce défi de ce que signifie diriger un groupe de personnes qui lui tient vraiment à cœur. Pour Sam, avant, il faisait partie d’une équipe, mais maintenant être à la tête d’une équipe est une nouvelle série de défis, donc son parcours dans ce film est vraiment à ce sujet. »

Captain America : nouvel ordre mondial arrivera en salles le 2 mai 2024.