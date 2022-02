Anthony Mackie, plus connu pour jouer Falcon, participera au film  »Ending Things » avec Priyanka Chopra Jonas

Anthony Macky se prépare à enregistrer la bande « Finir les choses »un film dans lequel il travaillera avec Priyanka Chopra Jonas et qui racontera l’histoire d’un groupe de tueurs à gage. se concentrant sur une femme qui veut sortir du business du meurtre et met également fin à sa relation personnelle avec l’un de ses collègues. La bande sera influencée par le film »Vrais mensonges » à partir de James Cameronsorti en 1994 et mettant en vedette Arnold Schwarzenegger Oui Jamie Lee Curtis.

Mackie est reconnue pour avoir joué dans sam wilson dans les films de merveille, mieux connu sous le nom de Falcon ou plus récemment, sous le nom de nouveau Captain America, après que Steve Rogers lui ait confié le poste. Il a également eu d’autres apparitions dans des productions telles que »La femme à la fenêtre », » Hors du fil » Oui »Le banquier ». Dans les travaux futurs, il jouera dans la bande » Guerrier du Désert »dirigée par Ruper Wyattet le quatrième film de la Capitaine Amériquequi sera écrit par Malcom Spellman Oui Dalan Mussonen charge de l’histoire de ‘« Le faucon et le soldat de l’hiver ».

De son côté, Priyanka Chopra Jonas a participé à des séries télévisées telles que »Quantum »une série diffusée sur ABC de 2015 à 2018. Ses œuvres récentes incluent également celle qui a été créée à la fin de l’année » Les résurrections matricielles »dirigée par lana wachowski, »Le tigre blanc » et le ruban 2020 »On peut être des héros ». Jonas devrait également jouer dans la prochaine série limitée. »Citadelle » à partir de Amazon Prime Vidéocréé par Patrick Moran, Anthony Russo et Joe Russo.

Le scénario de »Ending Things » a été écrit par kevin sullivan. Verve et UTA vendent actuellement le script à des acheteurs potentiels. Davis Entertainment et Lit Entertainment produiront le film, avec Inspire Entertainment. Pourtant, aucun matériel n’a été publié sur le nouveau film d’Anthony Mackie, et aucune date de sortie n’a été donnée.