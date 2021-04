Anthony Mackie pensait qu’il avait été renvoyé du MCU

« Qu’est-ce que j’ai fait? » C’était la réaction de la star de Marvel Anthony Mackie lorsqu’il a été convoqué à Los Angeles, où l’acteur de la trilogie du Capitaine Amérique découvert que Sam Wilson rencontrerait Bucky Barnes dans sa série dérivée Falcon and the Winter Soldier.

Une fois planifiée en tant que première série originale de Marvel Studios avant que les retards causés par le coronavirus ne la provoquent WandaVision, avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, au début de la phase 4 de Marvel, Falcon and Winter Soldier se déroule six mois après un Steve Rogers retraité passe le manteau et le bouclier stellaire de Captain America à Mackie’s Falcon en Avengers: Fin de partie.

«On ne sait jamais, mec, on ne sait jamais. Ils vous appellent et vous disent: «Viens à Los Angeles» », a déclaré Mackie à MTV Asia.

Donc, vous allez instantanément en ligne et sur Google vous-même et vous dites «Ai-je fait quelque chose pour me faire virer? Je n’ai aucune idée, qu’est-ce que j’ai fait? Qu’est-ce que quelqu’un a enregistré et dit que j’ai dit? Qu’est-ce que j’ai fait?

« Donc pendant 45 minutes, j’ai cherché sur Google et j’ai pensé: ‘D’accord, je n’ai rien fait, alors voyons exactement comment cela se passerait. »

Plutôt que de lui donner les papiers pour son licenciement, Marvel Studios a présenté la série à Mackie et a révélé les plans de la phase 4 de l’étude.

Le faucon et le soldat de l’hiver premières les vendredis sur Disney +.