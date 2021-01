Anthony Mackie parle du nouveau Captain America

Avec l’arrivée imminente de « Le faucon et le soldat de l’hiverr « a Disney +, l’acteur Anthony Mackie a surpris les fans de MCU en partageant quelques mots sur l’avenir de l’identité de Capitaine Amérique dans la continuité de cet univers partagé.

La fin de « Avengers Endgame« Aurait suggéré la possibilité que Falcon prenne la place de Steve après sa retraite, mais pareil Mackie Il a été évasif pour offrir des réponses claires sur la question, s’assurant que, si des informations venaient à fuir avant la première de la série, il ne serait pas responsable.

Une faction de fans aurait suggéré avant la première de « Fin du jeuQuoi, mourir Steve, aurait été Bucky qui recevrait le bouclier. Même si la décision de Steve est clairement prise, Mackie Je choisirais de garder les fans de la franchise en suspens total.

«Non, nous ne le savons pas encore. Le programme. L’idée du spectacle est fondamentalement, vous savez, à la fin de Casquette Endgame a décidé qu’il prendrait sa retraite et m’a demandé de prendre l’écoute, mais à aucun moment je n’ai accepté ou dit que Capitaine Amérique« A commenté l’acteur.

« Ainsi, la série prend le chemin de qui prendra le bouclier et qui sera Capitaine Amérique Oui Steve ne reviendra pas « . Mackie Il a également donné une indication de son âge. Marvel aurait même convoqué trois acteurs plus âgés pour le jouer, bien qu’aucun d’entre eux ne fasse partie du film.

Selon l’acteur, l’idée dans le scénario était de le présenter comme un homme de 95 ans toujours séduisant, et parce qu’aucun des acteurs convoqués ne ressemblait à Chris Evans, ils auraient choisi de faire appel à l’équipe de maquillage et de la vieillir avec l’utilisation de prothèses. Il n’y a pas encore de date de sortie pour « Le faucon et le soldat de l’hiver».