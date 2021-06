Anthony Mackie ne voulait pas être le nouveau Captain America : Pourquoi ?

Anthony Mackie rejoint le Univers cinématographique Marvel en 2014 dans le deuxième film de Captain America et n’a jamais imaginé ce qui allait arriver pour son personnage, sam wilson. Cette année, il avait sa série, The Falcon and The Winter Soldier, sur le service de streaming Disney +, où ils nous ont donné la grande révélation que maintenant en plus ce sera le prochain porteur du bouclier emblématique. Pourquoi as-tu simplement dit que tu ne voulais pas de ça ?

Steve Rogers, incarné par Chris Evans Pendant une décennie, il est devenu l’un des personnages préférés des fans, alors la nouvelle de son départ en Avengers : Fin de partie ce n’était pas du tout agréable pour les fans. Comme nous l’avons vu dans l’émission MCU sur la plate-forme, Falcon est devenu la nouvelle casquette du public, mais c’était très proche de ne pas être le cas.

Dans une conversation avec le Fondation SAG-AFTRA, Anthony Mackie Il a dit: « On n’en a jamais parlé quand le ton de la série est venu. C’était plus sur la suite de ce qui allait se passer avec le bouclier, si ça allait être Bucky ou si ça allait être Sam, parce qu’à la À la fin de Fin du jeu, Sam n’a pas accepté Le bouclier. Il a dit à Steve : » On dirait que c’est quelqu’un d’autre, on dirait que c’est le vôtre. » Il n’a donc été à aucun moment excité ou anxieux à l’idée de devenir Captain America. « .

Il a ensuite avoué : « C’était donc plutôt comme si Kevin Feige et Nate Moore me disaient: » Nous ne savons pas ce qui se passe, donc la série sera davantage sur l’idée ou l’archétype de Captain America, pas sur le fait que vous deveniez Captain America. » réunion. Mais je n’étais pas excité non plus. Je détestais l’idée. Je pensais que ça allait être une idée terrible. « .







La vérité est qu’à la fin, cela s’est produit et a été accepté par la majorité du public, qui est venu pour profiter de WandaVision et le fait maintenant avec la série Loki. Le MCU a plus de plans pour Sam Wilson en tant que Cap, mais pour l’instant La franchise se concentrera sur la première tant attendue de Black Widow le 9 juillet, film que l’on peut voir dans les cinémas et chez Disney + avec accès Premium.