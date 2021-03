Anthony Mackie était le premier choix du MCU pour jouer au Falcon et n’a pas auditionné

La plupart des super-héros Marvel du MCU ont plusieurs acteurs auditionnés et même des tests pour leurs rôles respectifs avant qu’une décision finale ne soit prise, mais le rôle de Sam Wilson a été offert à Le faucon et le soldat de l’hiver star Anthony Mackie dès le départ sans audition nécessaire. Bien qu’il s’agisse d’un événement très rare lorsqu’il s’agit de jouer des rôles majeurs aux studios Marvel, une exception a été faite pour Mackie car tout le monde était d’accord depuis le début qu’il était le parfait Falcon.

Parler de Le Falon et le soldat de l’hiver dans une nouvelle interview avec Variety, le directeur de la création de Marvel, Kevin Feige, a expliqué comment Anthony Mackie s’est impliqué avec le MCU, ce qui revient à savoir dès le départ qu’il était leur gars et à lui offrir simplement le rôle sans audition. De l’interview:

« La première expérience a été qu’il était le premier choix unanime pour jouer le personnage. Nous lui avons juste offert le rôle, à ma mémoire, il n’a pas auditionné. Cela ne s’est produit qu’une poignée de fois chez Marvel. M. Mackie a été l’un de ces moments. . Je pensais qu’il serait génial en tant que personnage. Comme nous le faisons souvent, lorsque nous sommes au casting, vous choisissez le rôle immédiat à portée de main – qui était Sam Wilson dans « Captain America: The Winter Soldier », mais si tout se passe bien eh bien, cela peut grandir et évoluer vers de nombreuses choses. Vous voulez un acteur qui peut tout faire, ce qu’Anthony peut bien sûr. «

Mackie apparaît dans le MCU sous le nom de Sam Wilson depuis des années, faisant ses débuts en tant que personnage en 2014 Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver. Il est également apparu dans plusieurs autres films MCU, et nous l’avons vu donner le bouclier Captain America en 2019. Avengers: Fin de partie. Il aura enfin une bien plus grande chance de briller aux côtés de sa co-star Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes alias The Winter Soldier quand Le faucon et le soldat de l’hiver premières sur Disney + ce mois-ci.

Situé après les événements de Avengers: Fin de partie, Le faucon et le soldat de l’hiver reprend avec Sam Wilson et Bucky Barnes qui font équipe pour une aventure mondiale qui met leurs capacités au maximum alors qu’ils combattent le groupe anti-patriotisme appelé les Flag-Smashers. Avec Mackie et Stan, la série mettra également en vedette Daniel Brühl dans le rôle du baron Helmut Zemo et Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter alias Agent 13. Les autres personnages de MCU de retour incluent Don Cheadle dans War Machine et Georges St-Pierre dans le rôle de Georges Batroc.

Avant la première de la nouvelle émission, les fans de Marvel seront d’abord traités avec le premier épisode de Assemblé, la série documentaire relatant la réalisation de projets Marvel populaires. Le premier épisode mettant en vedette le making of WandaVision sera présenté en première le 12 mars. Une semaine plus tard verra la sortie de Le faucon et le soldat de l’hiver, et après la fin de sa série de six épisodes sur Disney +, la série recevra son propre épisode de Assemblé ainsi que.

Le faucon et le soldat de l’hiver est prévue pour la première le vendredi 19 mars, uniquement sur Disney +. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets: Falcon et Winter Soldier