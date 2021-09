Anthony Mackie est John Doe dans l’émission télévisée Twisted Metal Live-Action

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver La star Anthony Mackie vient de décrocher son prochain grand rôle. Apparemment, l’acteur devrait jouer et produire une action en direct Metal tordu Adaptation de séries télévisées pour Sony Pictures Television et PlayStation Productions. Mackie jouera le rôle principal de John Doe, sortant de la nouvelle qu’il dirigera le prochain Capitaine Amériquefilm, et le plan est de commencer bientôt à magasiner le Metal tordusérie pour les acheteurs potentiels.

Basé sur une prise originale des écrivains de Deadpool Rhett Reese et Paul Wernick, le Metal tordu La série est décrite comme une adaptation de la série « comédie d’action à indice d’octane élevé » du jeu vidéo populaire. Il s’ensuit qu’un « étranger à la bouche motorisée s’est offert une chance d’avoir une vie meilleure, mais seulement s’il parvient à livrer un mystérieux colis à travers une friche post-apocalyptique. Avec l’aide d’un voleur de voiture à la gâchette facile, il affrontera des maraudeurs sauvages conduire des véhicules de destruction et d’autres dangers de la route ouverte, y compris un clown dérangé qui conduit un camion de crème glacée trop familier. »

Anthony Mackie étoiles dans Metal tordu comme John Doe, un « laitier intelligent qui parle aussi vite qu’il conduit. Sans aucun souvenir de son passé, il a une occasion unique de réaliser son souhait de trouver une communauté, mais seulement s’il peut survivre à un assaut de combats de véhicules sauvages. » Il est basé sur le personnage de John Doe introduit dans le jeu vidéo Métal torsadé : Noir, un homme amnésique espérant découvrir la vérité sur qui il est vraiment.

« Nous sommes ravis d’avoir Anthony Mackie à bord. Sa capacité à mélanger comédie, action et drame est parfaite pour le monde Twisted que nous créons », a déclaré Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions, dans un communiqué.

« Nous avons été de grands fans du travail phénoménal d’Anthony au fil des ans et savions qu’il était le seul acteur qui pouvait jouer un personnage aussi complexe, drôle et convaincant que John Doe. Heureusement pour nous, il a accepté », ajoute Glenn Adilman, EVP Comedy Development chez Sony TV.

Basé sur une prise originale de Rhett Reese et Paul Wernick, Metal tordu est écrit par Cobra Kai l’écrivain Michael Jonathan Smith. Smith, Reese et Wernick sont également attachés à la production exécutive. Will Arnett et Marc Forman sont également producteurs exécutifs via leur bannière Electric Avenue avec Peter Principato pour Artists First, Makcie et Jason Spire pour Inspire Entertainment, Qizilbash et Carter Swan pour PlayStation Productions et Hermen Hulst pour PlayStation Studios.

La première Metal tordu Le jeu vidéo intitulé est sorti pour la console originale Sony PlayStation en 1995. Son concept est essentiellement celui d’un derby de démolition où les concurrents se battent à mort dans des véhicules personnalisés équipés d’armures et d’armes spécialisées. Chaque personnage a sa propre raison de participer au tournoi mortel, car le vainqueur verra son plus grand souhait exaucé. Il y a eu de nombreuses suites et titres dérivés sortis au fil des ans, aboutissant à un Metal tordu redémarrage pour la PS3 en 2012.

Également dans les travaux de Sony Pictures Television et PlayStation Productions est Le dernier d’entre nous, une autre série basée sur un jeu vidéo populaire. La série met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey en tant que deux survivants marchant dans un désert post-apocalyptique et sera diffusée sur HBO. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Twisted Metal, Jeux vidéo