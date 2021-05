Anthony Mackie espère être Captain America pendant 20 ans

Marvel Avengers – Gant Captain America lanceur disque-bouclier Nerf Power Moves

STEVE ROGERS EST CAPTAIN AMERICA : Doté d'une force surhumaine grâce au sérum de super-soldat, le héros de la Deuxième Guerre mondiale appelé Captain America est le chef des Avengers. STEVE ROGERS EST CAPTAIN AMERICA : Doté d'une force surhumaine grâce au sérum de super-soldat, le héros de la Deuxième Guerre mondiale appelé Captain America est le chef des Avengers. LANCER DE BOUCLIER : Les garçons et les filles pourront s'imaginer foncer pour sauver la situation comme Captain America ! Pour lancer le disque-bouclier Nerf, on effectue un mouvement du bras en maintenant le bouton enfoncé. TOUT L'UNIVERS MARVEL : Les 80 années impressionnantes d'histoire de Marvel sont remplies d'action, d'aventure et de personnages hauts en couleur comme Iron Man, Spider-Man, Captain America, Captain Marvel, Black Panther, Black Widow et plus encore. JOUETS À COLLECTIONNER : Il existe aussi d'autres jouets de jeu de rôle NERF Power Moves des Avengers de Marvel pour commencer une collection, les échanger entre amis ou les offrir (vendus séparément, dans la limite des stocks). Valeur éducative de Marvel : imaginer des histoires avec ses super-héros préférés. Figurine Marvel, le jouet parfait à offrir en cadeau pour les enfants, filles et garçons de 5 ans, 6 ans, 7 ans et plus.