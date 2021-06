Anthony Mackie dit qu’il a 6 à 8 ans en lui en tant que Captain America

Anthony Mackie pourrait aussi bien se mettre à l’aise dans ses collants de super-héros, car il envisage de rester en tant que Captain America pendant un certain temps. Au cours des années passées dans l’univers cinématographique Marvel, Chris Evans avait toujours brandi le bouclier en tant que Steve Rogers dans le Capitaine Amérique et Vengeurs films. Malgré les rumeurs contraires, Evans a déclaré qu’il en avait fini avec le rôle, passant le bouclier à Sam Wilson de Mackie.

La série Disney+ Le Faucon et le Soldat de l’Hiver repris après les événements de Avengers : Fin de partie quand Steve Rogers a pris sa retraite. Au départ, Sam craint d’assumer le rôle de Captain America, mais il finit par l’embrasser. Il a été rapporté qu’un autre Capitaine Amérique Le film est en préparation aux studios Marvel et devrait suivre la nouvelle version de Mackie du super-héros patriotique.

En ce moment, Anthony Mackie ne sait pas tout à fait ce qui attend Sam Wilson dans le MCU. Pourtant, il est à bord pour servir de Captain America pendant un bon moment si Marvel Studios veut continuer à l’utiliser. Dans une nouvelle interview avec Variety, voici ce que Mackie avait à dire lorsqu’on lui a demandé combien de temps il se voyait jouer le personnage avant que ce ne soit à son tour de transmettre le bouclier à quelqu’un de nouveau.

« Je ne veux certainement pas être un Captain America de 55 ans, donc j’ai un solide six à huit [years] en moi. »

En avril, il a été signalé que Le Faucon et le Soldat de l’Hiver le scénariste en chef Malcolm Spellman et le scénariste de la série Dalan Musson ont été sollicités pour écrire le scénario d’un nouveau Capitaine Amérique film. Bien qu’il suive un nouveau protagoniste, il sert de quatrième film solo pour le MCU Capitaine Amérique, suite aux années 2011 Le premier vengeur, 2014 Le soldat d’Hiver, et 2016 Guerre civile.

Lorsque la nouvelle a été annoncée, Mackie a expliqué que même lui n’était pas sûr de ce qui se passait exactement avec la suite. En fait, il prétend que les fans ont découvert l’information avant lui, et c’est quelqu’un à l’épicerie qui a annoncé la nouvelle.

« Je l’ai littéralement découvert hier dans une épicerie », a déclaré Mackie à Entertainment Weekly. « Le gars de la caisse qui s’appelle Dwayne, un chat cool, il me dit : ‘Yo, mec. Est-ce réel ?!’ [holds up a cellphone] ‘Je me dis ‘Je n’ai rien entendu.’ C’est ce que j’aime dans le travail pour Marvel. Ils vous appellent, ils disent : « Viens à LA, on veut te dire ce qu’il se passe. » Donc, je suis impatient de voir ce qui se passe, mais je n’ai rien entendu. »

À propos de l’avenir de Sam Wilson en tant que Captain America dans l’univers cinématographique Marvel, Mackie a ajouté: « N’oubliez pas, c’est un conseiller et c’est un gars ordinaire qui vient de devenir un Avenger. . C’est juste un gars. J’aime l’idée qu’il évolue dans la vie en tant que Captain America, en tant que quelqu’un qui apporte la paix et le changement au lieu de la destruction et de la force physique. «

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver est diffusé sur Disney+. Pour ce qui est de Capitaine Amérique 4 avec Mackie en tête, aucune date de sortie n’a encore été fixée pour le film. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets : Captain America, Falcon et Winter Soldier