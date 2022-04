Anthony Mackie dit que Captain America 4 commence le tournage « dans quelques semaines »

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune date de sortie fixée pour le premier film solo d’Anthony Mackie en tant que Captain America, l’acteur aurait récemment révélé que le tournage du film était prêt à commencer dans les prochaines semaines. Sam Wilson de Mackie a reçu à l’origine le bouclier de Steve Rogers dans les scènes finales de Avengers : Fin de partiemais ce n’est qu’après les événements de la série Disney+ Le faucon et le soldat de l’hiver que Sam a finalement reconnu son nouveau rôle en tant que deuxième MCU Captain America. Cependant, selon un rapport de ComicBook.com, Disney a confirmé que Capitaine Amérique 4 n’est pas prêt à commencer le tournage.

On a demandé à Anthony Mackie lors d’une interview avec Extra TV s’il tournait, ce à quoi il a répondu : « Non, je n’ai pas encore commencé le tournage, je commence dans quelques semaines. [I’m eating] beaucoup de légumes et de poitrine de poulet.” Cependant, il y a eu une confusion sur le projet auquel la question se rapporte, et il semble maintenant qu’il faisait en fait référence à son prochain tournage sur la série Peacock. Metal tordu et non le Capitaine Amérique suite.

Lorsqu’il a été annoncé à l’origine que Chris Evans se retirerait du rôle de Captain America après Avengers: Fin de partie il y avait une question de savoir qui reprendrait le rôle à l’avenir. Alors que certains voulaient voir le vieil ami de Steve Rogers, Bucky Barnes, prendre le relais, après avoir vu l’amitié entre Rogers et Wilson grandir au fil de nombreux films, il était logique que ce soit Wilson à qui Steve confierait l’héritage du premier Avenger.





Cependant, Wilson avait des doutes quant à assumer le rôle, permettant brièvement à l’égocentrique John Walker de s’approprier le bouclier dans Le faucon et le soldat de l’hiver. Ses actions au cours de la série ont clairement montré qu’il n’était pas exactement fait pour le rôle, et bientôt Wilson a accepté sa responsabilité et a repris le rôle de Captain America pour de bon. Bien qu’il y ait évidemment beaucoup de gens qui souhaitent revoir Sam Wilson dans son rôle de Captain America, il semble qu’il pourrait encore y avoir un peu d’attente.

Captain America 4 pourrait encore arriver dans les cinémas d’ici deux ans





Studios Marvel

Alors que Marvel Studios garde ses cartes près de sa poitrine sur leurs prochains films tels que Doctor Strange dans le multivers de la folie et Thor : Amour et Tonnerre, il a été encore moins clair sur ce que l’avenir réserve au MCU au-delà de l’arrivée de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania juillet prochain. Il existe actuellement plusieurs films Marvel non annoncés qui devraient être publiés par Disney fin 2023 et 2024, ce qui ressemble maintenant à inclure Capitaine Amérique 4 ainsi que des titres qui pourraient éventuellement inclure l’introduction de Blade et les Fantastic Four ainsi que des suites pour Eternals et Shang-Chi.





Bien qu’il n’y ait actuellement aucun détail sur l’endroit où le nouveau film pourrait prendre Cap de Sam Wilson, le script est écrit par Le faucon et le soldat de l’hiver‘s Malcolm Spellman et Dalan Musson, suggérant que le film reprendra certains des fils de l’histoire mis en place dans cette série. Cependant, il convient de rappeler que les fans étaient exactement dans la même situation en 2018, lorsque Kevin Feige et son équipe n’avaient publié aucune information sur ce qui allait suivre. Avengers : Fin de partie – ou alors Vengeurs 4 comme on l’appelait à l’époque. Cependant, il a dit que des plans étaient en place jusqu’en 2024, donc même si nous ne savons rien de ce qui s’en vient après juillet prochain, il est certain que Feige et co ont tout bien en main.





